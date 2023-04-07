В ГД предложили не публиковать доклад по биолабораториям до рассмотрения
В комитете Госдумы предложили не публиковать доклад по биолабораториям США до рассмотрения
Мужчина в здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Думский комитет по контролю внес в Госдуму РФ проект постановления об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий, предложив не публиковать доклад в открытом доступе до его рассмотрения, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Как следует из текста решения комитета по контролю, он предлагает не публиковать доклад в открытом доступе до рассмотрения на заседании Госдумы, при этом доклад предлагается разместить во внутреннем сегменте "Сеть Интранет" информационно-телекоммуникационной сети Госдумы.
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"Предложить разместить текст итогового доклада парламентской комиссии во внутреннем сегменте "Сеть Интранет" информационно-телекоммуникационной сети Государственной Думы без размещения его в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) и без возможности его опубликования и распространения до рассмотрения итогового доклада парламентской комиссии на заседании Государственной Думы", - сообщается в документе.
Ранее глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил РИА Новости, что комитет единогласно одобрил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.