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В ГД предложили не публиковать доклад по биолабораториям до рассмотрения - РИА Новости, 07.04.2023
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23:13 07.04.2023 (обновлено: 23:15 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/doklad-1863899726.html
В ГД предложили не публиковать доклад по биолабораториям до рассмотрения
В ГД предложили не публиковать доклад по биолабораториям до рассмотрения - РИА Новости, 07.04.2023
В ГД предложили не публиковать доклад по биолабораториям до рассмотрения
Думский комитет по контролю внес в Госдуму РФ проект постановления об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T23:13
2023-04-07T23:15
сша
украина
госдума рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Думский комитет по контролю внес в Госдуму РФ проект постановления об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий, предложив не публиковать доклад в открытом доступе до его рассмотрения, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Как следует из текста решения комитета по контролю, он предлагает не публиковать доклад в открытом доступе до рассмотрения на заседании Госдумы, при этом доклад предлагается разместить во внутреннем сегменте "Сеть Интранет" информационно-телекоммуникационной сети Госдумы. Ранее глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил РИА Новости, что комитет единогласно одобрил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
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сша, украина, госдума рф, олег морозов
США, Украина, Госдума РФ, Олег Морозов
В ГД предложили не публиковать доклад по биолабораториям до рассмотрения

В комитете Госдумы предложили не публиковать доклад по биолабораториям США до рассмотрения

© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина в здании Государственной думы России
Мужчина в здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мужчина в здании Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Думский комитет по контролю внес в Госдуму РФ проект постановления об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий, предложив не публиковать доклад в открытом доступе до его рассмотрения, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Как следует из текста решения комитета по контролю, он предлагает не публиковать доклад в открытом доступе до рассмотрения на заседании Госдумы, при этом доклад предлагается разместить во внутреннем сегменте "Сеть Интранет" информационно-телекоммуникационной сети Госдумы.
«
"Предложить разместить текст итогового доклада парламентской комиссии во внутреннем сегменте "Сеть Интранет" информационно-телекоммуникационной сети Государственной Думы без размещения его в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) и без возможности его опубликования и распространения до рассмотрения итогового доклада парламентской комиссии на заседании Государственной Думы", - сообщается в документе.
Ранее глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил РИА Новости, что комитет единогласно одобрил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Костюм биологической защиты - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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СШАУкраинаГосдума РФОлег Морозов
 
 
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