https://ria.ru/20230407/doklad-1863899726.html

В ГД предложили не публиковать доклад по биолабораториям до рассмотрения

В ГД предложили не публиковать доклад по биолабораториям до рассмотрения - РИА Новости, 07.04.2023

В ГД предложили не публиковать доклад по биолабораториям до рассмотрения

Думский комитет по контролю внес в Госдуму РФ проект постановления об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T23:13

2023-04-07T23:13

2023-04-07T23:15

сша

украина

госдума рф

олег морозов

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Думский комитет по контролю внес в Госдуму РФ проект постановления об итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий, предложив не публиковать доклад в открытом доступе до его рассмотрения, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Как следует из текста решения комитета по контролю, он предлагает не публиковать доклад в открытом доступе до рассмотрения на заседании Госдумы, при этом доклад предлагается разместить во внутреннем сегменте "Сеть Интранет" информационно-телекоммуникационной сети Госдумы. Ранее глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил РИА Новости, что комитет единогласно одобрил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

https://ria.ru/20230310/biolaboratorii-1857037475.html

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сша, украина, госдума рф, олег морозов