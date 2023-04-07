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Комитет Госдумы одобрил итоговый доклад по биолабораториям США - РИА Новости, 07.04.2023
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11:35 07.04.2023 (обновлено: 11:49 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/doklad-1863695907.html
Комитет Госдумы одобрил итоговый доклад по биолабораториям США
Комитет Госдумы одобрил итоговый доклад по биолабораториям США - РИА Новости, 07.04.2023
Комитет Госдумы одобрил итоговый доклад по биолабораториям США
Комитет Госдумы по контролю единогласно одобрил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:35
2023-04-07T11:49
сша
госдума рф
украина
олег морозов
вячеслав володин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю единогласно одобрил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по контролю Олег Морозов."Комитет по контролю сегодня единогласно одобрил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине", — сказал Морозов.Морозов добавил, что комитет также внес проект постановления о рассмотрении доклада."(Комитет) внес проект постановления о рассмотрении его на палате с последующим направлением президенту и в правительство", — отметил он.Доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине состоит из порядка 200 страниц, в нем шесть разделов, документ содержит выводы законодателей по данной теме, сообщил РИА Новости в пятницу источник в парламенте."Это объемный материал, порядка 200 страниц, все открыто, без "секретной" части", - сказал собеседник агентства.По его словам, доклад содержит выводы законодателей, касающиеся деятельности американских биолабораторий на Украине. В документе шесть разделов.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что итоговый доклад комиссии предлагается заслушать на пленарном заседании палаты 11 апреля. При этом сопредседатели комиссии, вице-спикеры Совфеда и Госдумы Константин Косачев и Ирина Яровая говорили журналистам, что документ может быть рассмотрен синхронно, 12 апреля, когда заседают обе палаты парламента.Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко в свою очередь рассказал РИА Новости, что сенаторы планируют заслушать доклад 12 апреля. Однако этот вопрос должен быть внесен по решению Совета палаты, которая пройдет накануне, 11 апреля.В Совфеде РИА Новости также уточнили, что профильным комитетом по докладу парламентской комиссии, скорее всего, будет комитет по обороне и безопасности.
https://ria.ru/20230405/biolaboratorii-1863179361.html
https://ria.ru/20230310/biolaboratorii-1857037475.html
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сша, госдума рф, украина, олег морозов, вячеслав володин
США, Госдума РФ, Украина, Олег Морозов, Вячеслав Володин
Комитет Госдумы одобрил итоговый доклад по биолабораториям США

Комитет Госдумы по контролю единогласно одобрил итоговый доклад по биолабораториям США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю единогласно одобрил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по контролю Олег Морозов.
"Комитет по контролю сегодня единогласно одобрил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине", — сказал Морозов.
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Морозов добавил, что комитет также внес проект постановления о рассмотрении доклада.
"(Комитет) внес проект постановления о рассмотрении его на палате с последующим направлением президенту и в правительство", — отметил он.
Доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине состоит из порядка 200 страниц, в нем шесть разделов, документ содержит выводы законодателей по данной теме, сообщил РИА Новости в пятницу источник в парламенте.
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"Это объемный материал, порядка 200 страниц, все открыто, без "секретной" части", - сказал собеседник агентства.
По его словам, доклад содержит выводы законодателей, касающиеся деятельности американских биолабораторий на Украине. В документе шесть разделов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что итоговый доклад комиссии предлагается заслушать на пленарном заседании палаты 11 апреля. При этом сопредседатели комиссии, вице-спикеры Совфеда и Госдумы Константин Косачев и Ирина Яровая говорили журналистам, что документ может быть рассмотрен синхронно, 12 апреля, когда заседают обе палаты парламента.
Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко в свою очередь рассказал РИА Новости, что сенаторы планируют заслушать доклад 12 апреля. Однако этот вопрос должен быть внесен по решению Совета палаты, которая пройдет накануне, 11 апреля.
В Совфеде РИА Новости также уточнили, что профильным комитетом по докладу парламентской комиссии, скорее всего, будет комитет по обороне и безопасности.
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