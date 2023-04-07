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Володин спросил, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих Россию
Володин спросил, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих Россию - РИА Новости, 07.04.2023
Володин спросил, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале опрос, предложив подписчикам проголосовать, считают ли они необходимым запретить "поливающим РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:05
2023-04-07T09:05
2023-04-07T09:05
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале опрос, предложив подписчикам проголосовать, считают ли они необходимым запретить "поливающим грязью Россию" получать доходы из российских источников. "Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан. Считаете ли вы необходимым запретить им получать деньги за рекламу, авторские права и т.д. из российских источников?" – задал Володин вопрос. Менее чем за час с момента публикации на него ответило около 45 тысяч пользователей, подавляющее большинство (94%) высказываются за ограничения в отношении таких граждан.
https://ria.ru/20230325/inoagenty-1860565369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф
Володин спросил, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих Россию
Володин спросил подписчиков, нужно ли отрезать от доходов тех, кто оскорбляет Россию