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Володин спросил, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих Россию

Володин спросил, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих Россию - РИА Новости, 07.04.2023

Володин спросил, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале опрос, предложив подписчикам проголосовать, считают ли они необходимым запретить "поливающим РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:05

2023-04-07T09:05

2023-04-07T09:05

россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале опрос, предложив подписчикам проголосовать, считают ли они необходимым запретить "поливающим грязью Россию" получать доходы из российских источников. "Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан. Считаете ли вы необходимым запретить им получать деньги за рекламу, авторские права и т.д. из российских источников?" – задал Володин вопрос. Менее чем за час с момента публикации на него ответило около 45 тысяч пользователей, подавляющее большинство (94%) высказываются за ограничения в отношении таких граждан.

https://ria.ru/20230325/inoagenty-1860565369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф