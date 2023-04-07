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Володин спросил, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих Россию - РИА Новости, 07.04.2023
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09:05 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/dokhody-1863652469.html
Володин спросил, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих Россию
Володин спросил, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих Россию - РИА Новости, 07.04.2023
Володин спросил, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале опрос, предложив подписчикам проголосовать, считают ли они необходимым запретить "поливающим РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:05
2023-04-07T09:05
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале опрос, предложив подписчикам проголосовать, считают ли они необходимым запретить "поливающим грязью Россию" получать доходы из российских источников. "Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан. Считаете ли вы необходимым запретить им получать деньги за рекламу, авторские права и т.д. из российских источников?" – задал Володин вопрос. Менее чем за час с момента публикации на него ответило около 45 тысяч пользователей, подавляющее большинство (94%) высказываются за ограничения в отношении таких граждан.
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РИА Новости
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60
россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
Володин спросил, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих Россию

Володин спросил подписчиков, нужно ли отрезать от доходов тех, кто оскорбляет Россию

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале опрос, предложив подписчикам проголосовать, считают ли они необходимым запретить "поливающим грязью Россию" получать доходы из российских источников.
"Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан. Считаете ли вы необходимым запретить им получать деньги за рекламу, авторские права и т.д. из российских источников?" – задал Володин вопрос.
Менее чем за час с момента публикации на него ответило около 45 тысяч пользователей, подавляющее большинство (94%) высказываются за ограничения в отношении таких граждан.
Медведев об уехавших из страны, иноагентах и Борисе Акунине - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Медведев: иноагенты не должны иметь права получать доходы из России
25 марта, 10:07
 
РоссияГосдума РФ
 
 
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