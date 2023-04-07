https://ria.ru/20230407/dnr-1863787976.html
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 07.04.2023
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
Пять мирных жителей погибли, 11 пострадали в Донецкой Народной Республике с 31 марта по 6 апреля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:35
2023-04-07T15:35
2023-04-07T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
владимир путин
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли, 11 пострадали в Донецкой Народной Республике с 31 марта по 6 апреля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике в указанный период погибли пять человек. Число пострадавших за указанный период составило 11. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5504 человека, в том числе 128 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863707332.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Владимир Путин, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей
В ДНР с 31 марта по 6 апреля из-за действий ВСУ погибли пять мирных жителей, 11 пострадали