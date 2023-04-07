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Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 07.04.2023 (обновлено: 00:28 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/dnr-1863628701.html
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.04.2023
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 72 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T00:25
2023-04-07T00:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
донецкая народная республика
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 72 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Еленовка, Никольское, Владимировка.Также поступили сведения о гибели четырех мирных жителей в Калининском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей в том же районе.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали восемь обстрелов.
https://ria.ru/20230406/obstrel-1863600642.html
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происшествия, донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 72 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«

"За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Горловском шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На Ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На Волновахском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Еленовка, Никольское, Владимировка.
Также поступили сведения о гибели четырех мирных жителей в Калининском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей в том же районе.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали восемь обстрелов.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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Вчера, 20:33
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссия
 
 
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