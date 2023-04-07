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Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.04.2023
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 72 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T00:25
2023-04-07T00:25
2023-04-07T00:28
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 72 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Еленовка, Никольское, Владимировка.Также поступили сведения о гибели четырех мирных жителей в Калининском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей в том же районе.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали восемь обстрелов.
https://ria.ru/20230406/obstrel-1863600642.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса