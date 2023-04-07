Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

«

"За истекшие сутки представительство сообщало о 17 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Горловском шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На Ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На Волновахском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", — говорится в публикации.