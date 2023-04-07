https://ria.ru/20230407/danone-1863715545.html

В Danone прокомментировали варианты адаптации брендов на российском рынке

В Danone прокомментировали варианты адаптации брендов на российском рынке - РИА Новости, 07.04.2023

В Danone прокомментировали варианты адаптации брендов на российском рынке

Французская компания Danone изучает различные возможности того, как адаптировать ее международные бренды на рынке России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:22

2023-04-07T12:22

2023-04-07T12:22

экономика

россия

danone

франция

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Французская компания Danone изучает различные возможности того, как адаптировать ее международные бренды на рынке России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Согласно материалам на сайте, в России компания производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "Активиа", "Actimel", "Alpro", "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", "Danone", "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие. Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно. В начале февраля источники на рынке сообщали агентству, что Danone отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы, среди них - крупнейшие российские агрохолдинги, а также арабские и китайские инвесторы. Условия, на которых компания готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и над отечественными марками - опцион обратного выкупа на пять-десять лет, а также сохранение блокпакета акций.

россия

франция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, danone, франция