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В Danone прокомментировали варианты адаптации брендов на российском рынке - РИА Новости, 07.04.2023
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12:22 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/danone-1863715545.html
В Danone прокомментировали варианты адаптации брендов на российском рынке
В Danone прокомментировали варианты адаптации брендов на российском рынке - РИА Новости, 07.04.2023
В Danone прокомментировали варианты адаптации брендов на российском рынке
Французская компания Danone изучает различные возможности того, как адаптировать ее международные бренды на рынке России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:22
2023-04-07T12:22
экономика
россия
danone
франция
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Французская компания Danone изучает различные возможности того, как адаптировать ее международные бренды на рынке России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Согласно материалам на сайте, в России компания производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "Активиа", "Actimel", "Alpro", "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", "Danone", "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие. Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно. В начале февраля источники на рынке сообщали агентству, что Danone отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы, среди них - крупнейшие российские агрохолдинги, а также арабские и китайские инвесторы. Условия, на которых компания готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и над отечественными марками - опцион обратного выкупа на пять-десять лет, а также сохранение блокпакета акций.
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экономика, россия, danone, франция
Экономика, Россия, Danone, Франция
В Danone прокомментировали варианты адаптации брендов на российском рынке

Французская Danone изучает варианты адаптации ее международных брендов на российском рынке

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкЗавод компании Danone в Самаре
Завод компании Danone в Самаре - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Завод компании Danone в Самаре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Французская компания Danone изучает различные возможности того, как адаптировать ее международные бренды на рынке России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка (в России - ред.)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Согласно материалам на сайте, в России компания производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "Активиа", "Actimel", "Alpro", "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", "Danone", "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.
Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.
В начале февраля источники на рынке сообщали агентству, что Danone отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы, среди них - крупнейшие российские агрохолдинги, а также арабские и китайские инвесторы. Условия, на которых компания готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и над отечественными марками - опцион обратного выкупа на пять-десять лет, а также сохранение блокпакета акций.
 
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