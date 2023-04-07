https://ria.ru/20230407/danon-1863677643.html

СМИ: западная компания может отказаться от популярных брендов в России

СМИ: западная компания может отказаться от популярных брендов в России - РИА Новости, 07.04.2023

СМИ: западная компания может отказаться от популярных брендов в России

Французский молочный производитель Danone планирует отказаться в России от использования сразу нескольких глобальных брендов, в том числе Activia, Alpro,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:08

2023-04-07T11:08

2023-04-07T11:13

экономика

технологии

россия

danone

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Французский молочный производитель Danone планирует отказаться в России от использования сразу нескольких глобальных брендов, в том числе Activia, Alpro, Actimel и собственно Danone, сообщили "Известия" со ссылкой на собственный источник на рынке.Среди рассматриваемых вариантов перехода на более локальные бренды — смена названий, либо переход под другой бренд, например, появление новой продукции в линейке "Простоквашино"."Сейчас компания тестирует расширение линейки под брендом "Простоквашино" — недавно на полках появились йогурты, творожки и другая десертная продукция. Но возможны и другие варианты: например, Danone может не возражать против использования созвучных глобальным брендам названий и узнаваемых элементов оформления упаковки — в частности, "АктивиЯ" вместо "АктивиА"", — пояснил журналистам глава Streda Consulting Алексей Груздев.Он добавил, что многое зависит от того, как новый владелец поддержит ребрендинг в маркетинге, продвижении и коммуникациях, а также длительности этого процесса.По мнению опрошенных изданием экспертов, французской компании придется приложить немалые усилия, чтобы сохранить долю рынка после замены брендов.Компания Danone сообщила в середине октября 2022 года, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России. Подразделение "Данон Россия" образовали в 2010 году после слияния молочных бизнесов компании "Юнимилк" и Danone. Основные торговые марки — "Простоквашино", "Био Баланс", "Тёма", "Актуаль", "Даниссимо", "Активиа", "Данон", "Петмол" и другие.

https://ria.ru/20230331/mcdonalds-1862223407.html

https://ria.ru/20230311/brendy-1857173581.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, danone