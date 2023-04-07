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Байден продлил режим ЧС в сфере нацбезопасности США на год - РИА Новости, 07.04.2023
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19:34 07.04.2023 (обновлено: 20:42 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/chs-1863874950.html
Байден продлил режим ЧС в сфере нацбезопасности США на год
Байден продлил режим ЧС в сфере нацбезопасности США на год - РИА Новости, 07.04.2023
Байден продлил режим ЧС в сфере нацбезопасности США на год
Президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций в отношении России, говорится в... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:34
2023-04-07T20:42
в мире
сша
россия
санкции в отношении россии
джо байден
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ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций в отношении России, говорится в опубликованном Белым домом документе.Ограничения предусматривают блокировку собственности и активов на территории Соединенных Штатов. Среди возможных причин их введения, в частности, числятся "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства".Как утверждается в документе, в котором президент уведомляет законодателей о продлении действия указа, эти действия обусловлены тем, что "враждебная деятельность" Москвы представляет "необыкновенную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США".После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Тем не менее все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом, подчеркнул президент, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.
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в мире, сша, россия, санкции в отношении россии, джо байден
В мире, США, Россия, Санкции в отношении России, Джо Байден
Байден продлил режим ЧС в сфере нацбезопасности США на год

Байден продлил режим ЧС в сфере нацбезопасности, позволяющий вводить санкции против России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байдена
Президент США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байдена. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций в отношении России, говорится в опубликованном Белым домом документе.
«

"В соответствии с разделом 202d Закона о чрезвычайном положении, я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, введенное в соответствии с Исполнительным указом 14024", — заявил глава государства.

Ограничения предусматривают блокировку собственности и активов на территории Соединенных Штатов. Среди возможных причин их введения, в частности, числятся "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства".
Как утверждается в документе, в котором президент уведомляет законодателей о продлении действия указа, эти действия обусловлены тем, что "враждебная деятельность" Москвы представляет "необыкновенную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США".
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Тем не менее все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом, подчеркнул президент, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.
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