https://ria.ru/20230407/chs-1863834877.html
Ростовский губернатор рассказал о причинах ЧС на трассе М-4 "Дон"
Ростовский губернатор рассказал о причинах ЧС на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 07.04.2023
Ростовский губернатор рассказал о причинах ЧС на трассе М-4 "Дон"
Чрезвычайная ситуация на участке трассы М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, сложившаяся из-за снегопада 31 марта, связана с тем, что власти поздно отреагировали на... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:31
2023-04-07T17:31
2023-04-07T17:31
ростовская область
ростов-на-дону
воронеж
василий голубев
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр – РИА Новости. Чрезвычайная ситуация на участке трассы М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, сложившаяся из-за снегопада 31 марта, связана с тем, что власти поздно отреагировали на ситуацию и не было слаженной работы ведомств, констатировал губернатор Ростовской области Василий Голубев в пятницу. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС был введён в пяти муниципалитетах Ростовской области. "Мое мнение – отсутствовала слаженная работа в начале этого процесса. Очень поздно закрыли дорогу со стороны Воронежа и Краснодара", - отметил Голубев на внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения в правительстве региона. Он обратил внимание, что необходимые меры по расчистке трассы для движения согласовывались очень долго. "В течение нескольких часов ведомства согласовывали вопрос "Резать барьеры или не резать?" на федеральном уровне. Не меньше четырех часов опоздания со стороны "Автодора", чтобы принимать меры для нормализации движения. Так дальше трудиться нельзя", - сказал Голубев.
https://ria.ru/20230405/dtp-1863202577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, ростов-на-дону, воронеж, василий голубев, происшествия
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Воронеж, Василий Голубев, Происшествия
Ростовский губернатор рассказал о причинах ЧС на трассе М-4 "Дон"
Губернатор Голубев: ЧС на трассе М-4 "Дон" произошла из-за позднего реагирования
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр – РИА Новости. Чрезвычайная ситуация на участке трассы М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, сложившаяся из-за снегопада 31 марта, связана с тем, что власти поздно отреагировали на ситуацию и не было слаженной работы ведомств, констатировал губернатор Ростовской области Василий Голубев в пятницу.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС был введён в пяти муниципалитетах Ростовской области.
"Мое мнение – отсутствовала слаженная работа в начале этого процесса. Очень поздно закрыли дорогу со стороны Воронежа
и Краснодара", - отметил Голубев на внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения в правительстве региона.
Он обратил внимание, что необходимые меры по расчистке трассы для движения согласовывались очень долго.
"В течение нескольких часов ведомства согласовывали вопрос "Резать барьеры или не резать?" на федеральном уровне. Не меньше четырех часов опоздания со стороны "Автодора", чтобы принимать меры для нормализации движения. Так дальше трудиться нельзя", - сказал Голубев.
Источник назвал причину ДТП с автобусом на трассе в Ростовской области