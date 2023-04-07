https://ria.ru/20230407/chekhiya-1863666117.html

Правительству Чехии доверяет только треть жителей страны, показал опрос

Правительству Чехии доверяет только треть жителей страны, показал опрос - РИА Новости, 07.04.2023

Правительству Чехии доверяет только треть жителей страны, показал опрос

Правительству Чехии и депутатам нижней палаты парламента доверяют по 33% населения, сенаторам - 36%, а самой большой поддержкой в республике пользуются... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:10

2023-04-07T10:10

2023-04-07T10:10

в мире

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петр павел

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ПРАГА, 7 апр - РИА Новости. Правительству Чехии и депутатам нижней палаты парламента доверяют по 33% населения, сенаторам - 36%, а самой большой поддержкой в республике пользуются руководители и члены муниципальных советов населенных пунктов - по 65%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в феврале-марте этого года Центром по изучению общественного мнения Академии наук Чехии (ЦИОМ). "Старосты (руководители - ред.) и члены городских муниципальных советов традиционно пользуются наибольшим доверием в Чехии, в лидеры их вывели по 65% респондентов. Вслед за ними по степени доверия у населения идут члены краевых муниципальных советов - 46% и гейтманы (руководители краевых органов - ред.) - 45%. Последующие места в опросе заняли члены сената - 36%, а также депутаты нижней палаты парламента и члены правительства, у которых одинаковый результат - им доверяют по 33% опрошенных", - говорится в комментарии ЦИОМ к результатам опроса. Отмечается, что на этот раз в ходе исследования не фиксировался уровень доверия его участников президенту республики. Это связано с тем, что инаугурация нового главы Чехии Петра Павела состоялась в период проведения опроса, 9 марта. Подчеркивается, что свое удовлетворение политической ситуацией в стране выразили только 19% чешских граждан, 53% заявили, что она их беспокоит, остальные опрошенные не смогли сформулировать свое отношение к ней. Уточняется, что опрос был проведен в период с 31 января по 20 марта. В нем приняли участие 860 человек в возрасте от 15 лет, разного вероисповедания, уровня образования, профессионального и социального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.

https://ria.ru/20230323/chekhiya-1860009059.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, чехия, петр павел