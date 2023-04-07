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Бут отправил Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме - РИА Новости, 07.04.2023
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12:35 07.04.2023 (обновлено: 16:03 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/but-1863721443.html
Бут отправил Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме
Бут отправил Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме - РИА Новости, 07.04.2023
Бут отправил Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме
Общественный деятель Виктор Бут (ЛДПР) отправил экс-президенту США Дональду Трампу телеграмму о том, как выжить в американской тюрьме. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:35
2023-04-07T16:03
в мире
виктор бут
дональд трамп
манхэттен
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Общественный деятель Виктор Бут (ЛДПР) отправил экс-президенту США Дональду Трампу телеграмму о том, как выжить в американской тюрьме. Бут из здания Центрального телеграфа отправил телеграмму с посланием, передает корреспондент РИА Новости. "Я считаю, что ваша жизнь в опасности, поскольку вы пытались спасти американский народ от геноцида глобалистской кабалы. Я знаю, о чем говорю, потому что я сам сидел в американской тюрьме", - говорится в телеграмме.Также сам Бут отметил, что Трамп в бытность президентом США пытался защитить семейные ценности и предотвратить глобальные конфликты, которые в наши дни дестабилизируют ситуацию на всей планете.Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
https://ria.ru/20230407/idiot-1863633692.html
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в мире, виктор бут, дональд трамп, манхэттен, вашингтон (штат)
В мире, Виктор Бут, Дональд Трамп, Манхэттен, Вашингтон (штат)
Бут отправил Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме

Общественный деятель Бут отправил Трампу телеграмму, как выжить в американской тюрьме

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Общественный деятель Виктор Бут (ЛДПР) отправил экс-президенту США Дональду Трампу телеграмму о том, как выжить в американской тюрьме.
Бут из здания Центрального телеграфа отправил телеграмму с посланием, передает корреспондент РИА Новости.
"Я считаю, что ваша жизнь в опасности, поскольку вы пытались спасти американский народ от геноцида глобалистской кабалы. Я знаю, о чем говорю, потому что я сам сидел в американской тюрьме", - говорится в телеграмме.
Также сам Бут отметил, что Трамп в бытность президентом США пытался защитить семейные ценности и предотвратить глобальные конфликты, которые в наши дни дестабилизируют ситуацию на всей планете.
Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия.
В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
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