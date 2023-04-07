https://ria.ru/20230407/braziliya-1863637985.html
Президент Бразилии раскритиковал позицию Запада по Украине
Президент Бразилии раскритиковал позицию Запада по Украине - РИА Новости, 07.04.2023
Президент Бразилии раскритиковал позицию Запада по Украине
США и ЕС не пытались вести переговоры в начале конфликта на Украине, а быстро вступили в него, чего делать не стоило, такое мнение высказал бразильский лидер... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T04:45
2023-04-07T04:45
2023-04-07T04:45
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МЕХИКО, 7 апр - РИА Новости. США и ЕС не пытались вести переговоры в начале конфликта на Украине, а быстро вступили в него, чего делать не стоило, такое мнение высказал бразильский лидер Луис Инасиу да Силва. "Мы думаем, что развитые страны, особенно Европейский союз и Соединенные Штаты, не должны были допускать вступления в войну так быстро, как они это сделали, не тратя много времени на попытки переговоров. И переговоры о мире очень сложны", - заявил политик в ходе пресс-завтрака по случаю 100 дней своего президентства, его цитирует на своем сайте издание Antagonista. По словам Лулы да Силвы, сама Бразилия выступает за территориальную целостность каждой нации и не согласна с действиями РФ на Украине. Лула не раз отмечал, что готов принять участие в любой инициативе урегулирования на Украине. В конце февраля он призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по восстановлению мира, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта.
https://ria.ru/20230330/braziliya-1861978521.html
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в мире, украина, бразилия, россия, евросоюз
В мире, Украина, Бразилия, Россия, Евросоюз
Президент Бразилии раскритиковал позицию Запада по Украине
Луис Инасиу да Силва: США и ЕС не должны были допускать вступления в войну так быстро
МЕХИКО, 7 апр - РИА Новости. США и ЕС не пытались вести переговоры в начале конфликта на Украине, а быстро вступили в него, чего делать не стоило, такое мнение высказал бразильский лидер Луис Инасиу да Силва.
"Мы думаем, что развитые страны, особенно Европейский союз и Соединенные Штаты, не должны были допускать вступления в войну так быстро, как они это сделали, не тратя много времени на попытки переговоров. И переговоры о мире очень сложны", - заявил политик в ходе пресс-завтрака по случаю 100 дней своего президентства, его цитирует на своем сайте издание Antagonista.
Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию, сообщили СМИ
По словам Лулы да Силвы, сама Бразилия выступает за территориальную целостность каждой нации и не согласна с действиями РФ
на Украине.
«
"Крым, возможно, не подлежит обсуждению... Хотя и Зеленский не может хотеть всего, что ему угодно. Все это тема, которая должна быть вынесена на обсуждение", - добавил бразильский президент.
Лула не раз отмечал, что готов принять участие в любой инициативе урегулирования на Украине. В конце февраля он призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по восстановлению мира, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта.
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