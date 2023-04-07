https://ria.ru/20230407/braziliya-1863637985.html

Президент Бразилии раскритиковал позицию Запада по Украине

Президент Бразилии раскритиковал позицию Запада по Украине - РИА Новости, 07.04.2023

Президент Бразилии раскритиковал позицию Запада по Украине

США и ЕС не пытались вести переговоры в начале конфликта на Украине, а быстро вступили в него, чего делать не стоило, такое мнение высказал бразильский лидер... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T04:45

2023-04-07T04:45

2023-04-07T04:45

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МЕХИКО, 7 апр - РИА Новости. США и ЕС не пытались вести переговоры в начале конфликта на Украине, а быстро вступили в него, чего делать не стоило, такое мнение высказал бразильский лидер Луис Инасиу да Силва. "Мы думаем, что развитые страны, особенно Европейский союз и Соединенные Штаты, не должны были допускать вступления в войну так быстро, как они это сделали, не тратя много времени на попытки переговоров. И переговоры о мире очень сложны", - заявил политик в ходе пресс-завтрака по случаю 100 дней своего президентства, его цитирует на своем сайте издание Antagonista. По словам Лулы да Силвы, сама Бразилия выступает за территориальную целостность каждой нации и не согласна с действиями РФ на Украине. Лула не раз отмечал, что готов принять участие в любой инициативе урегулирования на Украине. В конце февраля он призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по восстановлению мира, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта.

https://ria.ru/20230330/braziliya-1861978521.html

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860471215.html

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в мире, украина, бразилия, россия, евросоюз