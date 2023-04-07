https://ria.ru/20230407/boepripasy-1863773249.html

В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами главаря бандгруппы

В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами главаря бандгруппы - РИА Новости, 07.04.2023

В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами главаря бандгруппы

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии уничтожили в Сунженском районе схроны с боеприпасами, которые принадлежали задержанному ранее главарю... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:50

2023-04-07T14:50

2023-04-07T14:50

происшествия

республика ингушетия

сунженский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg

НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии уничтожили в Сунженском районе схроны с боеприпасами, которые принадлежали задержанному ранее главарю бандгруппы, сообщило региональное МВД. Отмечается, что в схронах нашли 72 различных боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, свыше 1,7 кг взрывчатых веществ промышленного производства и 22 патрона. В связи с высокой взрывоопасностью все это было уничтожено на месте. "Тайники принадлежали бывшему лидеру незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории смежных районов Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Мужчина в настоящее время содержится в СИЗО", - уточнило МВД.

https://ria.ru/20230321/skhron-1859375938.html

республика ингушетия

сунженский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика ингушетия, сунженский район