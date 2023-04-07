Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами главаря бандгруппы - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/boepripasy-1863773249.html
В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами главаря бандгруппы
В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами главаря бандгруппы - РИА Новости, 07.04.2023
В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами главаря бандгруппы
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии уничтожили в Сунженском районе схроны с боеприпасами, которые принадлежали задержанному ранее главарю... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:50
2023-04-07T14:50
происшествия
республика ингушетия
сунженский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg
НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии уничтожили в Сунженском районе схроны с боеприпасами, которые принадлежали задержанному ранее главарю бандгруппы, сообщило региональное МВД. Отмечается, что в схронах нашли 72 различных боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, свыше 1,7 кг взрывчатых веществ промышленного производства и 22 патрона. В связи с высокой взрывоопасностью все это было уничтожено на месте. "Тайники принадлежали бывшему лидеру незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории смежных районов Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Мужчина в настоящее время содержится в СИЗО", - уточнило МВД.
https://ria.ru/20230321/skhron-1859375938.html
республика ингушетия
сунженский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_22e5937cf9e5713c483b16efed9542a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, сунженский район
Происшествия, Республика Ингушетия, Сунженский район
В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами главаря бандгруппы

В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами ранее задержанного главаря бандгруппы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии уничтожили в Сунженском районе схроны с боеприпасами, которые принадлежали задержанному ранее главарю бандгруппы, сообщило региональное МВД.
«
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции "Оружие" на восточной окраине селения Чемульга Сунженского района Ингушетии обнаружили два схрона, устроенных в земляных ямах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в схронах нашли 72 различных боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, свыше 1,7 кг взрывчатых веществ промышленного производства и 22 патрона. В связи с высокой взрывоопасностью все это было уничтожено на месте.
"Тайники принадлежали бывшему лидеру незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории смежных районов Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Мужчина в настоящее время содержится в СИЗО", - уточнило МВД.
Военнослужащий у входа в здание полиции в Бердянске - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В Бердянске нашли схрон с оружием
21 марта, 10:01
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияСунженский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала