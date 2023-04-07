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В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами главаря бандгруппы
В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами главаря бандгруппы - РИА Новости, 07.04.2023
В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами главаря бандгруппы
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии уничтожили в Сунженском районе схроны с боеприпасами, которые принадлежали задержанному ранее главарю... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:50
2023-04-07T14:50
2023-04-07T14:50
происшествия
республика ингушетия
сунженский район
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НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии уничтожили в Сунженском районе схроны с боеприпасами, которые принадлежали задержанному ранее главарю бандгруппы, сообщило региональное МВД. Отмечается, что в схронах нашли 72 различных боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, свыше 1,7 кг взрывчатых веществ промышленного производства и 22 патрона. В связи с высокой взрывоопасностью все это было уничтожено на месте. "Тайники принадлежали бывшему лидеру незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории смежных районов Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Мужчина в настоящее время содержится в СИЗО", - уточнило МВД.
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происшествия, республика ингушетия, сунженский район
Происшествия, Республика Ингушетия, Сунженский район
В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами главаря бандгруппы
В Ингушетии уничтожили схроны с боеприпасами ранее задержанного главаря бандгруппы