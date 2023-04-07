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США разыскивают покинувших Украину участников биологических программ - РИА Новости, 07.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/bioprogrammy-1863782500.html
США разыскивают покинувших Украину участников биологических программ
США разыскивают покинувших Украину участников биологических программ - РИА Новости, 07.04.2023
США разыскивают покинувших Украину участников биологических программ
Многие фигуранты военно-биологических программ покинули Украину, США их экстренно разыскивают, чтобы предотвратить утечки, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:18
2023-04-07T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сша
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Многие фигуранты военно-биологических программ покинули Украину, США их экстренно разыскивают, чтобы предотвратить утечки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Скрываясь от ответственности за участие в военно-биологических проектах, многие фигуранты покинули территорию Украины. Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона американская администрация предпринимает экстренные меры по их розыску и возвращению", - сказал Кириллов на брифинге. Он уточил, что Украинский научно-технический центр (УНТЦ) ведёт сбор данных о местонахождении сотрудников, уже имеющих опыт участия в "украинских проектах", а также поиск новых специалистов в области разработки оружия массового поражения. Кириллов обратил внимание на анкету для обучаемых на специальных курсах, которую УНТЦ распространяет через свой сайт. Обязательным условием участия в таких программах является наличие опыта в исследованиях двойного назначения.
https://ria.ru/20230310/bioprogrammy-1857036911.html
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безопасность, украина, сша, россия, ситуация в днр и лнр, пентагон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, США, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Пентагон
США разыскивают покинувших Украину участников биологических программ

Генерал Кириллов: США ищут уехавших с Украины участников биопрограмм во избежание утечек

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Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Многие фигуранты военно-биологических программ покинули Украину, США их экстренно разыскивают, чтобы предотвратить утечки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Скрываясь от ответственности за участие в военно-биологических проектах, многие фигуранты покинули территорию Украины. Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона американская администрация предпринимает экстренные меры по их розыску и возвращению", - сказал Кириллов на брифинге.
Он уточил, что Украинский научно-технический центр (УНТЦ) ведёт сбор данных о местонахождении сотрудников, уже имеющих опыт участия в "украинских проектах", а также поиск новых специалистов в области разработки оружия массового поражения.
Кириллов обратил внимание на анкету для обучаемых на специальных курсах, которую УНТЦ распространяет через свой сайт. Обязательным условием участия в таких программах является наличие опыта в исследованиях двойного назначения.
Начальник войск РХБЗ об украинских участниках биологических программ США - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США
10 марта, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПентагон
 
 
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