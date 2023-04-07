https://ria.ru/20230407/bioprogrammy-1863782500.html

США разыскивают покинувших Украину участников биологических программ

США разыскивают покинувших Украину участников биологических программ - РИА Новости, 07.04.2023

США разыскивают покинувших Украину участников биологических программ

Многие фигуранты военно-биологических программ покинули Украину, США их экстренно разыскивают, чтобы предотвратить утечки, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:18

2023-04-07T15:18

2023-04-07T15:18

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

сша

россия

ситуация в днр и лнр

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_0:381:2963:2048_1920x0_80_0_0_59413573429a371fdddf063ff713cd2f.jpg

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Многие фигуранты военно-биологических программ покинули Украину, США их экстренно разыскивают, чтобы предотвратить утечки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Скрываясь от ответственности за участие в военно-биологических проектах, многие фигуранты покинули территорию Украины. Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона американская администрация предпринимает экстренные меры по их розыску и возвращению", - сказал Кириллов на брифинге. Он уточил, что Украинский научно-технический центр (УНТЦ) ведёт сбор данных о местонахождении сотрудников, уже имеющих опыт участия в "украинских проектах", а также поиск новых специалистов в области разработки оружия массового поражения. Кириллов обратил внимание на анкету для обучаемых на специальных курсах, которую УНТЦ распространяет через свой сайт. Обязательным условием участия в таких программах является наличие опыта в исследованиях двойного назначения.

https://ria.ru/20230310/bioprogrammy-1857036911.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, сша, россия, ситуация в днр и лнр, пентагон