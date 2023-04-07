https://ria.ru/20230407/bioprogrammy-1863782500.html
США разыскивают покинувших Украину участников биологических программ
США разыскивают покинувших Украину участников биологических программ - РИА Новости, 07.04.2023
США разыскивают покинувших Украину участников биологических программ
Многие фигуранты военно-биологических программ покинули Украину, США их экстренно разыскивают, чтобы предотвратить утечки, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:18
2023-04-07T15:18
2023-04-07T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Многие фигуранты военно-биологических программ покинули Украину, США их экстренно разыскивают, чтобы предотвратить утечки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Скрываясь от ответственности за участие в военно-биологических проектах, многие фигуранты покинули территорию Украины. Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона американская администрация предпринимает экстренные меры по их розыску и возвращению", - сказал Кириллов на брифинге. Он уточил, что Украинский научно-технический центр (УНТЦ) ведёт сбор данных о местонахождении сотрудников, уже имеющих опыт участия в "украинских проектах", а также поиск новых специалистов в области разработки оружия массового поражения. Кириллов обратил внимание на анкету для обучаемых на специальных курсах, которую УНТЦ распространяет через свой сайт. Обязательным условием участия в таких программах является наличие опыта в исследованиях двойного назначения.
https://ria.ru/20230310/bioprogrammy-1857036911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, сша, россия, ситуация в днр и лнр, пентагон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, США, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Пентагон
США разыскивают покинувших Украину участников биологических программ
Генерал Кириллов: США ищут уехавших с Украины участников биопрограмм во избежание утечек
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Многие фигуранты военно-биологических программ покинули Украину, США их экстренно разыскивают, чтобы предотвратить утечки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Скрываясь от ответственности за участие в военно-биологических проектах, многие фигуранты покинули территорию Украины. Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона
американская администрация предпринимает экстренные меры по их розыску и возвращению", - сказал Кириллов на брифинге.
Он уточил, что Украинский научно-технический центр (УНТЦ) ведёт сбор данных о местонахождении сотрудников, уже имеющих опыт участия в "украинских проектах", а также поиск новых специалистов в области разработки оружия массового поражения.
Кириллов обратил внимание на анкету для обучаемых на специальных курсах, которую УНТЦ распространяет через свой сайт. Обязательным условием участия в таких программах является наличие опыта в исследованиях двойного назначения.
В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биопрограмм США