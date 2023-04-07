https://ria.ru/20230407/bioprogrammy-1863782308.html

Названы новые имена участников американских военно-биологических программ

Названы новые имена участников американских военно-биологических программ - РИА Новости, 07.04.2023

Названы новые имена участников американских военно-биологических программ

Минобороны обнародовало новые имена участников военно-биологических программ из числа граждан США и Украины, сообщил на брифинге начальник войск радиационной,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:18

2023-04-07T15:18

2023-04-07T19:33

украина

игорь кириллов

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Минобороны обнародовало новые имена участников военно-биологических программ из числа граждан США и Украины, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Военачальник также назвал Грега Гласса, профессора Института новых патогенов при Университете штата Флорида, который занимался изучением распространения возбудителя туляремии на территории постсоветской республики. Ученый также привлекался к реализации проекта "Ю-Пи-8" по распространению вирусов конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине.А профессор Эндрю Стэнли Пекос был задействован в качестве одного из ведущих консультантов к проекту "Ю-Пи-2" по применению геоинформационных систем, удаленного наблюдения и лабораторной диагностики для выявления заболеваний туляремией и сибирской язвой у людей и животных на территории республики."В числе исполнителей американских военно-биологических проектов — граждане Украины: Наталия Родина — заместитель генерального директора государственного учреждения "Киевский областной лабораторный центр" Минздрава Украины и бывший сотрудник американской компании "Блэк энд Витч". С 2020 года является советником командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики", — указал генерал.В проектах участвовала также Елена Нестерова, директор Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения. Координировала деятельность компании "Лабиринт Глобал Хелс", которая осуществляла взаимодействие между госорганами Украины и компанией "Метабиота".При этом Вашингтон возобновил свою военно-биологическую деятельность на Украине после вынужденной паузы из-за начала российской спецоперации.Такой вывод военачальник сделал на основе анализа протокола совещания рабочей группы американских и украинских специалистов под руководством представителей Управления по снижению угрозы Минобороны США (DITRA) от 20 октября 2022 года по планам реализации "Программы снижения биологических угроз" на Украине.По словам Кириллова, ранее озвученные российским Минобороны факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия, чтобы скрыть истинный характер работ. Он подчеркнул, что для этого США изменили название программы "Совместные биологические исследования", которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия."В протоколе отмечено, что программа получила новое название — "Исследования по бионадзору". В соответствии с документом, военное ведомство намерено продолжать исследования опасных патогенов, осуществлять сбор биологических материалов и направлять их в Соединенные Штаты", — отметил начальник войск РХБЗ.При этом невнятная реакция международного сообщества и боязнь некоторых стран выступить против Вашингтона позволяют США продолжать исследования двойного назначения на украинских биообъектах и в других странах мира, подчеркнул Кириллов.Кроме того, Штаты могут готовить провокации с биооружием.По его словам, на сайте Украинского научно-технического центра (УНТЦ) в анкете для обучаемых на специальных курсах обязательным условием участия в них является наличие опыта в исследованиях двойного назначения.По данным Кириллова, во время сборов участникам будет предложено продолжить работу над закрытыми проектами на территории постсоветской республики и за ее пределами."Для реализации поставленных задач Управление по снижению угрозы Минобороны США задействует потенциал ученых-биологов не только с Украины, но и из государств Средней Азии и Закавказья. Работы в этом направлении спланированы американской администрацией на период по меньшей мере до 2025 года", — отметил генерал.При этом многие фигуранты военно-биологических программ сейчас покинули Украину, и США экстренно разыскивают их, чтобы предотвратить утечку информации о своей незаконной деятельности, добавил Кириллов.Минобороны продолжает анализ военно-биологической деятельности США и их союзников на Украине и в других регионах мира. Ранее ведомство уже озвучивало имена участников американских военно-биологических программ, в их числе — должностные лица Министерства обороны США, подрядных организаций Пентагона, госинститутов и частных компаний Украины.

https://ria.ru/20230321/deyatelnost-1859604690.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859701980.html

https://ria.ru/20230302/biolaboratorii-1855257346.html

https://ria.ru/20230329/biooruzhie-1861470456.html

https://ria.ru/20230322/epidemii-1859729191.html

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Кириллов назвал новые имена участников военно-биологических программ США Минобороны обнародовало новые имена участников военно-биологических программ из числа граждан США и Украины, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. 2023-04-07T15:18 true PT1M50S

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Варвара Скокшина

украина, игорь кириллов, сша, россия, пентагон, вооруженные силы украины, в мире