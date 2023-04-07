США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине
Кириллов заявил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине
Знак биологической опасности. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
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"Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена. Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов", - сказал Кириллов на брифинге.
Такой вывод он сделал на основе анализа протокола совещания рабочей группы американских и украинских специалистов под руководством представителей управления по снижению угрозы минобороны США (DITRA) от 20 октября 2022 года по планам реализации "Программы снижения биологических угроз" на Украине.
По словам Кириллова, ранее озвученные МО РФ факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия, чтобы скрыть истинный характер работ. Он подчеркнул, что для этого США изменили название программы "Совместные биологические исследования", которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия.
"В протоколе отмечено, что программа получила новое название – "Исследования по бионадзору". В соответствии с документом военное ведомство намерено продолжать исследования опасных патогенов, осуществлять сбор биологических материалов и направлять их в Соединенные Штаты", - отметил начальник РХБЗ.