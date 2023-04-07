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США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/biolaboratorii-1863782810.html
США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине
США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине - РИА Новости, 07.04.2023
США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине
США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:20
2023-04-07T15:20
специальная военная операция на украине
украина
сша
игорь кириллов
министерство обороны сша
пентагон
войска рхбз
россия
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Такой вывод он сделал на основе анализа протокола совещания рабочей группы американских и украинских специалистов под руководством представителей управления по снижению угрозы минобороны США (DITRA) от 20 октября 2022 года по планам реализации "Программы снижения биологических угроз" на Украине. По словам Кириллова, ранее озвученные МО РФ факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия, чтобы скрыть истинный характер работ. Он подчеркнул, что для этого США изменили название программы "Совместные биологические исследования", которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия. "В протоколе отмечено, что программа получила новое название – "Исследования по бионадзору". В соответствии с документом военное ведомство намерено продолжать исследования опасных патогенов, осуществлять сбор биологических материалов и направлять их в Соединенные Штаты", - отметил начальник РХБЗ.
https://ria.ru/20230322/laboratorii-1859744018.html
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украина, сша, игорь кириллов, министерство обороны сша, пентагон, войска рхбз, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Пентагон, Войска РХБЗ, Россия
США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине

Кириллов заявил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине

© РИА Новости / Кирилл БрагаЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Знак биологической опасности. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
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"Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена. Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов", - сказал Кириллов на брифинге.
Такой вывод он сделал на основе анализа протокола совещания рабочей группы американских и украинских специалистов под руководством представителей управления по снижению угрозы минобороны США (DITRA) от 20 октября 2022 года по планам реализации "Программы снижения биологических угроз" на Украине.
По словам Кириллова, ранее озвученные МО РФ факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия, чтобы скрыть истинный характер работ. Он подчеркнул, что для этого США изменили название программы "Совместные биологические исследования", которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия.
"В протоколе отмечено, что программа получила новое название – "Исследования по бионадзору". В соответствии с документом военное ведомство намерено продолжать исследования опасных патогенов, осуществлять сбор биологических материалов и направлять их в Соединенные Штаты", - отметил начальник РХБЗ.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАИгорь КирилловМинистерство обороны СШАПентагонВойска РХБЗРоссия
 
 
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