https://ria.ru/20230407/biolaboratorii-1863782810.html

США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине

США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине - РИА Новости, 07.04.2023

США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине

США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:20

2023-04-07T15:20

2023-04-07T15:20

специальная военная операция на украине

украина

сша

игорь кириллов

министерство обороны сша

пентагон

войска рхбз

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Такой вывод он сделал на основе анализа протокола совещания рабочей группы американских и украинских специалистов под руководством представителей управления по снижению угрозы минобороны США (DITRA) от 20 октября 2022 года по планам реализации "Программы снижения биологических угроз" на Украине. По словам Кириллова, ранее озвученные МО РФ факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия, чтобы скрыть истинный характер работ. Он подчеркнул, что для этого США изменили название программы "Совместные биологические исследования", которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия. "В протоколе отмечено, что программа получила новое название – "Исследования по бионадзору". В соответствии с документом военное ведомство намерено продолжать исследования опасных патогенов, осуществлять сбор биологических материалов и направлять их в Соединенные Штаты", - отметил начальник РХБЗ.

https://ria.ru/20230322/laboratorii-1859744018.html

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украина, сша, игорь кириллов, министерство обороны сша, пентагон, войска рхбз, россия