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Источник рассказал, как россияне могут купить билеты Turkish Airlines - РИА Новости, 07.04.2023
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Туризм
 
14:45 07.04.2023 (обновлено: 14:56 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/bilety-1863770907.html
Источник рассказал, как россияне могут купить билеты Turkish Airlines
Источник рассказал, как россияне могут купить билеты Turkish Airlines - РИА Новости, 07.04.2023
Источник рассказал, как россияне могут купить билеты Turkish Airlines
Обладатели карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, могут оплатить ими авиабилеты компании Turkish Airlines через российские офисы компании для... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:45
2023-04-07T14:56
туризм
экономика
россия
turkish airlines
турция
новости - туризм
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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Обладатели карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, могут оплатить ими авиабилеты компании Turkish Airlines через российские офисы компании для рейсов, вылетающих из РФ, также компания принимает через свой сайт оплату картами Union Pay, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе компании."Вы можете оплатить наши авиабилеты картами российских банков, если рейс выполняется из России - для этого вам необходимо обратиться в офис компании, через сайт компании оплата не пройдёт. Если же рейс выполняется из Турции или другой страны, то российские карты не подойдут, необходимы турецкие или любые другие", - пояснил источник.При этом сайт компании позволяет оплатить билеты картами Union Pay российских банков. В частности, корреспондент РИА Новости смог оплатить билет на внутренний рейс по Турции картой Газпромбанка.Также билеты компании можно приобрести через различные сайты-агрегаторы, в ряде случаев к стоимости билета прибавится комиссия сайта.Россияне начали сталкиваться с трудностями при покупке билетов Turkish Airlines с марта прошлого года. Как сообщала в апреле прошлого года РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе приостановка операций в РФ платежных систем Visa и Mastercard приводит к сокращению в первую очередь потока самостоятельных туристов в Турцию.
https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861480038.html
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экономика, россия, turkish airlines, турция, новости - туризм
Туризм, Экономика, Россия, Turkish Airlines, Турция, Новости - Туризм
Источник рассказал, как россияне могут купить билеты Turkish Airlines

Билеты Turkish Airlines можно приобрести российскими картами через офисы компании

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажир регистрируется на рейс Turkish Airlines
Пассажир регистрируется на рейс Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир регистрируется на рейс Turkish Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Обладатели карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, могут оплатить ими авиабилеты компании Turkish Airlines через российские офисы компании для рейсов, вылетающих из РФ, также компания принимает через свой сайт оплату картами Union Pay, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе компании.
"Вы можете оплатить наши авиабилеты картами российских банков, если рейс выполняется из России - для этого вам необходимо обратиться в офис компании, через сайт компании оплата не пройдёт. Если же рейс выполняется из Турции или другой страны, то российские карты не подойдут, необходимы турецкие или любые другие", - пояснил источник.
При этом сайт компании позволяет оплатить билеты картами Union Pay российских банков. В частности, корреспондент РИА Новости смог оплатить билет на внутренний рейс по Турции картой Газпромбанка.
Также билеты компании можно приобрести через различные сайты-агрегаторы, в ряде случаев к стоимости билета прибавится комиссия сайта.
Россияне начали сталкиваться с трудностями при покупке билетов Turkish Airlines с марта прошлого года. Как сообщала в апреле прошлого года РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе приостановка операций в РФ платежных систем Visa и Mastercard приводит к сокращению в первую очередь потока самостоятельных туристов в Турцию.
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