https://ria.ru/20230407/bilety-1863770907.html

Источник рассказал, как россияне могут купить билеты Turkish Airlines

Источник рассказал, как россияне могут купить билеты Turkish Airlines - РИА Новости, 07.04.2023

Источник рассказал, как россияне могут купить билеты Turkish Airlines

Обладатели карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, могут оплатить ими авиабилеты компании Turkish Airlines через российские офисы компании для... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:45

2023-04-07T14:45

2023-04-07T14:56

туризм

экономика

россия

turkish airlines

турция

новости - туризм

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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Обладатели карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, могут оплатить ими авиабилеты компании Turkish Airlines через российские офисы компании для рейсов, вылетающих из РФ, также компания принимает через свой сайт оплату картами Union Pay, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе компании."Вы можете оплатить наши авиабилеты картами российских банков, если рейс выполняется из России - для этого вам необходимо обратиться в офис компании, через сайт компании оплата не пройдёт. Если же рейс выполняется из Турции или другой страны, то российские карты не подойдут, необходимы турецкие или любые другие", - пояснил источник.При этом сайт компании позволяет оплатить билеты картами Union Pay российских банков. В частности, корреспондент РИА Новости смог оплатить билет на внутренний рейс по Турции картой Газпромбанка.Также билеты компании можно приобрести через различные сайты-агрегаторы, в ряде случаев к стоимости билета прибавится комиссия сайта.Россияне начали сталкиваться с трудностями при покупке билетов Turkish Airlines с марта прошлого года. Как сообщала в апреле прошлого года РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе приостановка операций в РФ платежных систем Visa и Mastercard приводит к сокращению в первую очередь потока самостоятельных туристов в Турцию.

https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861480038.html

россия

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, turkish airlines, турция, новости - туризм