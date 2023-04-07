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Минэкономразвития не исключило, что уровень безработицы продолжит снижаться - РИА Новости, 07.04.2023
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10:39 07.04.2023 (обновлено: 11:05 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/bezrabotitsa-1863674593.html
Минэкономразвития не исключило, что уровень безработицы продолжит снижаться
Минэкономразвития не исключило, что уровень безработицы продолжит снижаться - РИА Новости, 07.04.2023
Минэкономразвития не исключило, что уровень безработицы продолжит снижаться
Низкая безработица в России достаточно надолго, и новые рекорды еще возможны, заявил министр экономического развития Максим Решетников, в ходе пленарного... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:39
2023-04-07T11:05
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Низкая безработица в России достаточно надолго, и новые рекорды еще возможны, заявил министр экономического развития Максим Решетников, в ходе пленарного заседания в рамках третьего всероссийского форума инфраструктуры поддержки "Мой бизнес"."Нам предстоит работать в условиях весьма сложного, жесткого рынка труда. В данном случае понятно, что жесткого для работодателей. У нас действительно исторически низкий уровень безработицы и вполне возможно, что исторические рекорды, минимумы безработицы еще будут показаны дальше, но в любом случае мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго", - сказал Решетников.В этой связи, по словам министра, малый бизнес столкнется с конкуренцией с крупным бизнесом за кадры. И тут ключевая задача для него увеличивать производительность, внедрять бережливое производство, расширять сбыт продукции, сокращать издержки.По данным Росстата, безработица в России в феврале обновила исторический минимум и составила 3,5%. Это уже второй рекорд за текущий год - в январе было 3,6%. В 2022 году уровень безработицы обновлял рекорды пять раз.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика, Максим Решетников, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минэкономразвития не исключило, что уровень безработицы продолжит снижаться

Решетников не исключил, что уровень безработицы в России может стать еще ниже

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители в Центре занятости населения
Посетители в Центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Низкая безработица в России достаточно надолго, и новые рекорды еще возможны, заявил министр экономического развития Максим Решетников, в ходе пленарного заседания в рамках третьего всероссийского форума инфраструктуры поддержки "Мой бизнес".
"Нам предстоит работать в условиях весьма сложного, жесткого рынка труда. В данном случае понятно, что жесткого для работодателей. У нас действительно исторически низкий уровень безработицы и вполне возможно, что исторические рекорды, минимумы безработицы еще будут показаны дальше, но в любом случае мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго", - сказал Решетников.
В этой связи, по словам министра, малый бизнес столкнется с конкуренцией с крупным бизнесом за кадры. И тут ключевая задача для него увеличивать производительность, внедрять бережливое производство, расширять сбыт продукции, сокращать издержки.
По данным Росстата, безработица в России в феврале обновила исторический минимум и составила 3,5%. Это уже второй рекорд за текущий год - в январе было 3,6%. В 2022 году уровень безработицы обновлял рекорды пять раз.
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