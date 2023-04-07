https://ria.ru/20230407/bezrabotitsa-1863674593.html

Минэкономразвития не исключило, что уровень безработицы продолжит снижаться

Минэкономразвития не исключило, что уровень безработицы продолжит снижаться - РИА Новости, 07.04.2023

Минэкономразвития не исключило, что уровень безработицы продолжит снижаться

Низкая безработица в России достаточно надолго, и новые рекорды еще возможны, заявил министр экономического развития Максим Решетников, в ходе пленарного... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:39

2023-04-07T10:39

2023-04-07T11:05

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

максим решетников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Низкая безработица в России достаточно надолго, и новые рекорды еще возможны, заявил министр экономического развития Максим Решетников, в ходе пленарного заседания в рамках третьего всероссийского форума инфраструктуры поддержки "Мой бизнес"."Нам предстоит работать в условиях весьма сложного, жесткого рынка труда. В данном случае понятно, что жесткого для работодателей. У нас действительно исторически низкий уровень безработицы и вполне возможно, что исторические рекорды, минимумы безработицы еще будут показаны дальше, но в любом случае мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго", - сказал Решетников.В этой связи, по словам министра, малый бизнес столкнется с конкуренцией с крупным бизнесом за кадры. И тут ключевая задача для него увеличивать производительность, внедрять бережливое производство, расширять сбыт продукции, сокращать издержки.По данным Росстата, безработица в России в феврале обновила исторический минимум и составила 3,5%. Это уже второй рекорд за текущий год - в январе было 3,6%. В 2022 году уровень безработицы обновлял рекорды пять раз.

https://ria.ru/20230325/evropa-1860485090.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат)