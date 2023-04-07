https://ria.ru/20230407/beyrut-1863639681.html

Удары Израиля не повлияли на работу аэропорта Бейрута

Удары Израиля не повлияли на работу аэропорта Бейрута - РИА Новости, 07.04.2023

Удары Израиля не повлияли на работу аэропорта Бейрута

Удары ВВС Израиля по объектам в южном Ливане не повлияли на работу международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте, все рейсы стоят по расписанию. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T05:38

2023-04-07T05:38

2023-04-07T05:39

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БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Удары ВВС Израиля по объектам в южном Ливане не повлияли на работу международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте, все рейсы стоят по расписанию. Ранее армия Израиля заявила, что в ночь на пятницу - вслед за ударами по сектору Газа - наносит удары и по территории Ливана, целями в его южных районах стала "террористическая инфраструктура" движения ХАМАС. На данный момент единственный ливанский международный аэропорт работает в штатном режиме. В расписании, как передает корреспондент РИА Новости, нет отмен рейсов или их переноса. Ливанские СМИ накануне сообщали, что израильская авиация нанесла ракетные удары по целям в районе города Тир в южном Ливане. Атака стала ответом на пуск нескольких десятков ракет с территории Ливана по поселениям на севере Израиля. Ливанский депутат от шиитской коалиции Касем Хашем рассказывал РИА Новости, что, скорее всего, ракеты по Израилю были выпущены палестинскими формированиями и ливанская "Хезболлах" к этому отношения не имеет.

https://ria.ru/20230407/izrail-1863630398.html

https://ria.ru/20230406/israel-1863619116.html

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в мире, израиль, бейрут, рафик харири, хезболла