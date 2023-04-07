https://ria.ru/20230407/babchenko-1863890266.html

Минюст включил журналиста Бабченко* в реестр иноагентов

Минюст включил журналиста Бабченко* в реестр иноагентов - РИА Новости, 07.04.2023

Минюст включил журналиста Бабченко* в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов корреспондента Аркадия Бабченко*, в том числе за сбор средств для украинских силовиков, сообщается... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T21:07

2023-04-07T21:07

2023-04-07T21:24

аркадий бабченко

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

служба безопасности украины

донбасс

украина

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов корреспондента Аркадия Бабченко*, в том числе за сбор средств для украинских силовиков, сообщается на сайте ведомства."Седьмого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены общество с ограниченной ответственностью "Хроникер"** и А.А. Бабченко*", - говорится в сообщении.Уточняется, что Бабченко* собирал средства в поддержку украинских силовиков, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами РФ.Кроме того, 7 апреля в реестр включено ООО "Хроникер"**, которое учредил В. Рувинский*, ранее включенный в данный перечень.В данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности, пояснили в Минюсте.Бабченко* неоднократно на протяжении ряда лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, Бабченко* пообещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко* якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко* появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко* была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20230401/pokrovskiy-1862325955.html

https://ria.ru/20230323/inoagenty-1860203375.html

россия

донбасс

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аркадий бабченко, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), служба безопасности украины, донбасс, украина