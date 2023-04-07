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Зигфрид Вольф обратился к Путину с проектом спасения автопрома, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
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15:46 07.04.2023 (обновлено: 18:24 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/avtoprom-1863793312.html
Зигфрид Вольф обратился к Путину с проектом спасения автопрома, пишут СМИ
Зигфрид Вольф обратился к Путину с проектом спасения автопрома, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
Зигфрид Вольф обратился к Путину с проектом спасения автопрома, пишут СМИ
Бывший глава австрийской компании Magna Steyr и экс-председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф хотел бы продолжить производить автомобили в... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:46
2023-04-07T18:24
россия
калуга
владимир путин
группа газ
hyundai creta
porsche panamera
volkswagen touareg
volkswagen group
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БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Бывший глава австрийской компании Magna Steyr и экс-председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф хотел бы продолжить производить автомобили в России при поддержке российских властей, сообщает журнал Spiegel.Издание указывает, что австрийский предприниматель в январе этого года направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором представил инвестиционный проект для "спасения российского автопрома" стоимостью 60 миллиардов рублей. Как сообщает журнал, согласно проекту, на внутреннем российском рынке совместно с ГАЗ ежегодно планируется производить по меньшей мере 270 тысяч автомобилей легендарной марки "Волга", для этого необходимо задействовать два предприятия, одно из которых — завод Volkswagen в Калуге.Как отмечает издание, Вольф является одним из самых влиятельных представителей европейской автомобильной промышленности, так как входит в наблюдательные советы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler, а также автоконцерна Porsche SE, контролирующего автоконцерн Volkswagen AG. По информации журнала, до конца 2022 года Вольф занимал пост члена наблюдательного совета "Группы ГАЗ" и до сих пор владеет примерно десятью процентами ее акций. При этом в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что на заводе Volkswagen в России после его продажи может начаться выпуск китайских автомобилей Chery. Собеседники газеты рассказали, что сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen практически завершены и включены в повестку ближайших заседаний правкомиссии по иностранным инвестициям.
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россия
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россия, калуга, владимир путин, группа газ, hyundai creta, porsche panamera, volkswagen touareg, volkswagen group, экономика
Россия, Калуга, Владимир Путин, Группа ГАЗ, Hyundai Creta, Porsche Panamera, Volkswagen Touareg, Volkswagen Group, Экономика
Зигфрид Вольф обратился к Путину с проектом спасения автопрома, пишут СМИ

Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф предложил Путину план спасения российского автопрома

© AP Photo / Daniel Roland Австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф
Австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Daniel Roland
Австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Бывший глава австрийской компании Magna Steyr и экс-председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф хотел бы продолжить производить автомобили в России при поддержке российских властей, сообщает журнал Spiegel.
Издание указывает, что австрийский предприниматель в январе этого года направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором представил инвестиционный проект для "спасения российского автопрома" стоимостью 60 миллиардов рублей. Как сообщает журнал, согласно проекту, на внутреннем российском рынке совместно с ГАЗ ежегодно планируется производить по меньшей мере 270 тысяч автомобилей легендарной марки "Волга", для этого необходимо задействовать два предприятия, одно из которых — завод Volkswagen в Калуге.
Как отмечает издание, Вольф является одним из самых влиятельных представителей европейской автомобильной промышленности, так как входит в наблюдательные советы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler, а также автоконцерна Porsche SE, контролирующего автоконцерн Volkswagen AG. По информации журнала, до конца 2022 года Вольф занимал пост члена наблюдательного совета "Группы ГАЗ" и до сих пор владеет примерно десятью процентами ее акций.
При этом в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что на заводе Volkswagen в России после его продажи может начаться выпуск китайских автомобилей Chery. Собеседники газеты рассказали, что сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen практически завершены и включены в повестку ближайших заседаний правкомиссии по иностранным инвестициям.
Завод Volkswagen в России - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
СМИ: на заводе Volkswagen в России могут начать выпуск китайских Chery
6 апреля, 09:25
 
РоссияКалугаВладимир ПутинГруппа ГАЗHyundai CretaPorsche PanameraVolkswagen TouaregVolkswagen GroupЭкономика
 
 
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