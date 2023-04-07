https://ria.ru/20230407/avtoprom-1863793312.html

Зигфрид Вольф обратился к Путину с проектом спасения автопрома, пишут СМИ

Зигфрид Вольф обратился к Путину с проектом спасения автопрома, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2023

Зигфрид Вольф обратился к Путину с проектом спасения автопрома, пишут СМИ

Бывший глава австрийской компании Magna Steyr и экс-председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф хотел бы продолжить производить автомобили в... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:46

2023-04-07T15:46

2023-04-07T18:24

россия

калуга

владимир путин

группа газ

hyundai creta

porsche panamera

volkswagen touareg

volkswagen group

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БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Бывший глава австрийской компании Magna Steyr и экс-председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф хотел бы продолжить производить автомобили в России при поддержке российских властей, сообщает журнал Spiegel.Издание указывает, что австрийский предприниматель в январе этого года направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором представил инвестиционный проект для "спасения российского автопрома" стоимостью 60 миллиардов рублей. Как сообщает журнал, согласно проекту, на внутреннем российском рынке совместно с ГАЗ ежегодно планируется производить по меньшей мере 270 тысяч автомобилей легендарной марки "Волга", для этого необходимо задействовать два предприятия, одно из которых — завод Volkswagen в Калуге.Как отмечает издание, Вольф является одним из самых влиятельных представителей европейской автомобильной промышленности, так как входит в наблюдательные советы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler, а также автоконцерна Porsche SE, контролирующего автоконцерн Volkswagen AG. По информации журнала, до конца 2022 года Вольф занимал пост члена наблюдательного совета "Группы ГАЗ" и до сих пор владеет примерно десятью процентами ее акций. При этом в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что на заводе Volkswagen в России после его продажи может начаться выпуск китайских автомобилей Chery. Собеседники газеты рассказали, что сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen практически завершены и включены в повестку ближайших заседаний правкомиссии по иностранным инвестициям.

https://ria.ru/20230406/chery-1863381024.html

россия

калуга

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калуга, владимир путин, группа газ, hyundai creta, porsche panamera, volkswagen touareg, volkswagen group, экономика