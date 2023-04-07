Зигфрид Вольф обратился к Путину с проектом спасения автопрома, пишут СМИ
Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф предложил Путину план спасения российского автопрома
© AP Photo / Daniel Roland Австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф
© AP Photo / Daniel Roland
Австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Бывший глава австрийской компании Magna Steyr и экс-председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф хотел бы продолжить производить автомобили в России при поддержке российских властей, сообщает журнал Spiegel.
Издание указывает, что австрийский предприниматель в январе этого года направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором представил инвестиционный проект для "спасения российского автопрома" стоимостью 60 миллиардов рублей. Как сообщает журнал, согласно проекту, на внутреннем российском рынке совместно с ГАЗ ежегодно планируется производить по меньшей мере 270 тысяч автомобилей легендарной марки "Волга", для этого необходимо задействовать два предприятия, одно из которых — завод Volkswagen в Калуге.
Как отмечает издание, Вольф является одним из самых влиятельных представителей европейской автомобильной промышленности, так как входит в наблюдательные советы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler, а также автоконцерна Porsche SE, контролирующего автоконцерн Volkswagen AG. По информации журнала, до конца 2022 года Вольф занимал пост члена наблюдательного совета "Группы ГАЗ" и до сих пор владеет примерно десятью процентами ее акций.
При этом в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что на заводе Volkswagen в России после его продажи может начаться выпуск китайских автомобилей Chery. Собеседники газеты рассказали, что сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen практически завершены и включены в повестку ближайших заседаний правкомиссии по иностранным инвестициям.