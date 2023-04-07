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Доля китайских авто на российском рынке увеличилась более чем в два раза - РИА Новости, 07.04.2023
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00:20 07.04.2023 (обновлено: 00:34 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/avto-1863628434.html
Доля китайских авто на российском рынке увеличилась более чем в два раза
Доля китайских авто на российском рынке увеличилась более чем в два раза - РИА Новости, 07.04.2023
Доля китайских авто на российском рынке увеличилась более чем в два раза
Китай в прошлом году экспортировал в Россию более 160 тысяч автомобилей, доля марок китайских машин на российском рынке увеличилась более чем в два раза - с 7%... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T00:20
2023-04-07T00:34
экономика
россия
китай
чжан ханьхуэй
авто
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Китай в прошлом году экспортировал в Россию более 160 тысяч автомобилей, доля марок китайских машин на российском рынке увеличилась более чем в два раза - с 7% до 19,2%, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между РФ и Китаем достиг рекордной отметки в 190,27 миллиардов долларов, рост составил 29,3%. "Сотрудничество в таких сферах, как автомобили, бытовая техника, потребительская электроника, достигло стремительного развития. В прошлом году Китай экспортировал в Россию 162 тысячи автомобилей, за год прирост составил 33,4%, доля китайских марок на российском рынке стремительно увеличилась с 7% до 19,2%, были диверсифицированы модели сотрудничества между предприятиями", - сказал китайский дипломат в интервью газете "Известия". "В сфере бытовой и потребительской электроники доля экспорта в Россию составила 4,09 миллиарда долларов, продемонстрировав прирост в 9,3%. Смартфоны, телевизоры, стиральные машины, холодильники и прочая продукция китайских брендов характеризуются как ростом качества, так и высоким ценовым преимуществом и все больше пользуется одобрением со стороны российских потребителей", - добавил он.
https://ria.ru/20230406/baic-1863550905.html
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экономика, россия, китай, чжан ханьхуэй, авто
Экономика, Россия, Китай, Чжан Ханьхуэй, Авто
Доля китайских авто на российском рынке увеличилась более чем в два раза

Посол Чжан: доля китайских авто на российском рынке увеличилась более чем в два раза

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево"
Автомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Китай в прошлом году экспортировал в Россию более 160 тысяч автомобилей, доля марок китайских машин на российском рынке увеличилась более чем в два раза - с 7% до 19,2%, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между РФ и Китаем достиг рекордной отметки в 190,27 миллиардов долларов, рост составил 29,3%.
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"Сотрудничество в таких сферах, как автомобили, бытовая техника, потребительская электроника, достигло стремительного развития. В прошлом году Китай экспортировал в Россию 162 тысячи автомобилей, за год прирост составил 33,4%, доля китайских марок на российском рынке стремительно увеличилась с 7% до 19,2%, были диверсифицированы модели сотрудничества между предприятиями", - сказал китайский дипломат в интервью газете "Известия".
"В сфере бытовой и потребительской электроники доля экспорта в Россию составила 4,09 миллиарда долларов, продемонстрировав прирост в 9,3%. Смартфоны, телевизоры, стиральные машины, холодильники и прочая продукция китайских брендов характеризуются как ростом качества, так и высоким ценовым преимуществом и все больше пользуется одобрением со стороны российских потребителей", - добавил он.
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