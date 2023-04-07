Рейтинг@Mail.ru
Путин не планирует в ближайшее время посещать Арктику - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/arktika-1863730599.html
Путин не планирует в ближайшее время посещать Арктику
Путин не планирует в ближайшее время посещать Арктику - РИА Новости, 07.04.2023
Путин не планирует в ближайшее время посещать Арктику
Планов посещения Арктики в графике президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:58
2023-04-07T12:58
арктика
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Планов посещения Арктики в графике президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В планах президента ближайших посещения Арктики пока не предусмотрено", - сказал Песков. Также пресс-секретаря российского лидера попросили прокомментировать проходящие в настоящее время крупномасштабные межведомственные опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика-2023", в которых участвуют свыше 3,5 тысячи человек и порядка 650 единиц техники. "Наша спасательная служба одна из самых передовых в мире. Она продолжает процесс совершенствования, развития, это повседневная работа, и конечно это весьма и весьма отрадно", - ответил Песков.
https://ria.ru/20230325/mazurov-1859127177.html
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктика, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Арктика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин не планирует в ближайшее время посещать Арктику

Песков заявил, что в графике Путина на ближайшее время нет посещения Арктики

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Планов посещения Арктики в графике президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В планах президента ближайших посещения Арктики пока не предусмотрено", - сказал Песков.
Также пресс-секретаря российского лидера попросили прокомментировать проходящие в настоящее время крупномасштабные межведомственные опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика-2023", в которых участвуют свыше 3,5 тысячи человек и порядка 650 единиц техники.
"Наша спасательная служба одна из самых передовых в мире. Она продолжает процесс совершенствования, развития, это повседневная работа, и конечно это весьма и весьма отрадно", - ответил Песков.
Якутия - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
"В Арктике суровые, но потрясающие люди". Блогер — о Севере России
25 марта, 08:00
 
АрктикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала