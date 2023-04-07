https://ria.ru/20230407/arktika-1863730599.html

Путин не планирует в ближайшее время посещать Арктику

Путин не планирует в ближайшее время посещать Арктику - РИА Новости, 07.04.2023

Путин не планирует в ближайшее время посещать Арктику

Планов посещения Арктики в графике президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:58

2023-04-07T12:58

2023-04-07T12:58

арктика

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Планов посещения Арктики в графике президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В планах президента ближайших посещения Арктики пока не предусмотрено", - сказал Песков. Также пресс-секретаря российского лидера попросили прокомментировать проходящие в настоящее время крупномасштабные межведомственные опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика-2023", в которых участвуют свыше 3,5 тысячи человек и порядка 650 единиц техники. "Наша спасательная служба одна из самых передовых в мире. Она продолжает процесс совершенствования, развития, это повседневная работа, и конечно это весьма и весьма отрадно", - ответил Песков.

https://ria.ru/20230325/mazurov-1859127177.html

арктика

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Кирилл Волков

арктика, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика