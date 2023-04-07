https://ria.ru/20230407/arktika-1863730599.html
Путин не планирует в ближайшее время посещать Арктику
Путин не планирует в ближайшее время посещать Арктику - РИА Новости, 07.04.2023
Путин не планирует в ближайшее время посещать Арктику
Планов посещения Арктики в графике президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:58
2023-04-07T12:58
2023-04-07T12:58
арктика
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Планов посещения Арктики в графике президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В планах президента ближайших посещения Арктики пока не предусмотрено", - сказал Песков. Также пресс-секретаря российского лидера попросили прокомментировать проходящие в настоящее время крупномасштабные межведомственные опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика-2023", в которых участвуют свыше 3,5 тысячи человек и порядка 650 единиц техники. "Наша спасательная служба одна из самых передовых в мире. Она продолжает процесс совершенствования, развития, это повседневная работа, и конечно это весьма и весьма отрадно", - ответил Песков.
https://ria.ru/20230325/mazurov-1859127177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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арктика, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Арктика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин не планирует в ближайшее время посещать Арктику
Песков заявил, что в графике Путина на ближайшее время нет посещения Арктики
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Планов посещения Арктики в графике президента РФ Владимира Путина пока нет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В планах президента ближайших посещения Арктики пока не предусмотрено", - сказал Песков.
Также пресс-секретаря российского лидера попросили прокомментировать проходящие в настоящее время крупномасштабные межведомственные опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика-2023", в которых участвуют свыше 3,5 тысячи человек и порядка 650 единиц техники.
"Наша спасательная служба одна из самых передовых в мире. Она продолжает процесс совершенствования, развития, это повседневная работа, и конечно это весьма и весьма отрадно", - ответил Песков.
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