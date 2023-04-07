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Глава Минсельхоза обозначил направления развития АПК в Кировской области - РИА Новости, 07.04.2023
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Кировская область
 
19:51 07.04.2023
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Глава Минсельхоза обозначил направления развития АПК в Кировской области
Глава Минсельхоза обозначил направления развития АПК в Кировской области - РИА Новости, 07.04.2023
Глава Минсельхоза обозначил направления развития АПК в Кировской области
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ознакомился с работой агропромышленного комплекса Кировской области и обсудил приоритетные задачи с губернатором РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:51
2023-04-07T19:51
кировская область
кировская область
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ознакомился с работой агропромышленного комплекса Кировской области и обсудил приоритетные задачи с губернатором Александром Соколовым, сообщает пресс-служба главы региона. "По словам главы Минсельхоза, в области качественно выстроена работа по доведению господдержки до аграриев. В прошлом году были освоены все 100% федеральных средств. Для ускорения процесса Минсельхоз России предусмотрел возможность авансирования затрат. Кировская область достаточно активно использует этот механизм: от предусмотренного лимита в 1,4 миллиарда рублей освоено более 60%", - говорится в сообщении. По прогнозам, посевная в регионе начнется в начале мая. Патрушев подчеркнул, что к моменту выхода аграриев в поля должна быть обеспечена полноценная готовность всех ресурсов. Отдельно на рабочей встрече обсудили развитие мелиорации. В прошлом году в рамках госпрограммы "Земля" было профинансировано 9 проектов более чем на 32 миллиона рублей, освоено 100% средств. В текущем году число проектов выросло до 11. Еще одно важнейшее направление работы – комплексное развитие сельских территорий. В прошлом году по соответствующей госпрограмме область освоила все предусмотренные средства. В текущем году объем поддержки составил почти 90 миллионов рублей. "Глава региона подчеркнул, что сельское хозяйство, аграрный сектор, люди, которые работают на селе – очень важная часть Кировской области, ее общества и экономики. Губернатор рассказал, что в регионе стараются диверсифицировать производство, начинают развивать мясное животноводство и овощеводство", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230405/gas-1863227132.html
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кировская область, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Кировская область, Кировская область, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Глава Минсельхоза обозначил направления развития АПК в Кировской области

© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФМинистр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ознакомился с работой агропромышленного комплекса Кировской области и обсудил приоритетные задачи с губернатором Александром Соколовым, сообщает пресс-служба главы региона.
"По словам главы Минсельхоза, в области качественно выстроена работа по доведению господдержки до аграриев. В прошлом году были освоены все 100% федеральных средств. Для ускорения процесса Минсельхоз России предусмотрел возможность авансирования затрат. Кировская область достаточно активно использует этот механизм: от предусмотренного лимита в 1,4 миллиарда рублей освоено более 60%", - говорится в сообщении.
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По прогнозам, посевная в регионе начнется в начале мая. Патрушев подчеркнул, что к моменту выхода аграриев в поля должна быть обеспечена полноценная готовность всех ресурсов.
Отдельно на рабочей встрече обсудили развитие мелиорации. В прошлом году в рамках госпрограммы "Земля" было профинансировано 9 проектов более чем на 32 миллиона рублей, освоено 100% средств. В текущем году число проектов выросло до 11.
Еще одно важнейшее направление работы – комплексное развитие сельских территорий. В прошлом году по соответствующей госпрограмме область освоила все предусмотренные средства. В текущем году объем поддержки составил почти 90 миллионов рублей.
"Глава региона подчеркнул, что сельское хозяйство, аграрный сектор, люди, которые работают на селе – очень важная часть Кировской области, ее общества и экономики. Губернатор рассказал, что в регионе стараются диверсифицировать производство, начинают развивать мясное животноводство и овощеводство", - отмечается в сообщении.
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