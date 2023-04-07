Рейтинг@Mail.ru
Активисты планируют "парализовать" весь Берлин на две недели, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 07.04.2023 (обновлено: 23:35 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/aktivisty-1863900930.html
Активисты планируют "парализовать" весь Берлин на две недели, сообщили СМИ
Активисты планируют "парализовать" весь Берлин на две недели, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
Активисты планируют "парализовать" весь Берлин на две недели, сообщили СМИ
Климатические активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) планируют самую масштабную акцию в апреле, в течение двух недель они намерены... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T23:34
2023-04-07T23:35
в мире
германия
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg
БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Климатические активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) планируют самую масштабную акцию в апреле, в течение двух недель они намерены блокировать столицу Германии, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag. "Активисты планируют, среди прочего, "парализовать" Берлин многочисленными акциями блокады, начиная с 19 апреля, наступление на столицу продлится в общей сложности две недели", - сообщило издание со ссылкой на информацию из внутренних чатов экоактивистов. Как стало известно газете, для блокады Берлина "Последнему поколению" требуется 160 человек в день. Согласно информации, опубликованной на сайте движения экоактивистов, на данный момент более 650 сторонников "Последнего поколения" заявили о своем намерении участвовать в гражданском сопротивлении в Берлине с середины апреля. Помимо блокировки дорог в городе путем приклеивания себя к ней, сторонники движения планируют также протестные шествия. Как отмечает издание, предполагается, что акции будут проводиться без предупреждения и также будут препятствовать движению транспорта. По информации газеты, приезжих активистов, которые будут принимать участие в акциях в Берлине, также планируют обеспечивать жильем - арендовали десятки квартир на период протеста.
https://ria.ru/20230206/ekoaktivisty-1850112841.html
https://ria.ru/20230221/derevo-1853437023.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d0f7a0fad6736142a18032ad12919e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
Активисты планируют "парализовать" весь Берлин на две недели, сообщили СМИ

Welt am Sonntag: климатические активисты планируют "парализовать" весь Берлин с 19 апреля

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Берлин, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Климатические активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) планируют самую масштабную акцию в апреле, в течение двух недель они намерены блокировать столицу Германии, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.
"Активисты планируют, среди прочего, "парализовать" Берлин многочисленными акциями блокады, начиная с 19 апреля, наступление на столицу продлится в общей сложности две недели", - сообщило издание со ссылкой на информацию из внутренних чатов экоактивистов.
Активисты движения Последнее поколение блокируют дорогу в Германии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Активисты заблокировали движение в нескольких городах Германии
6 февраля, 17:58
Как стало известно газете, для блокады Берлина "Последнему поколению" требуется 160 человек в день.
Согласно информации, опубликованной на сайте движения экоактивистов, на данный момент более 650 сторонников "Последнего поколения" заявили о своем намерении участвовать в гражданском сопротивлении в Берлине с середины апреля. Помимо блокировки дорог в городе путем приклеивания себя к ней, сторонники движения планируют также протестные шествия. Как отмечает издание, предполагается, что акции будут проводиться без предупреждения и также будут препятствовать движению транспорта.
По информации газеты, приезжих активистов, которые будут принимать участие в акциях в Берлине, также планируют обеспечивать жильем - арендовали десятки квартир на период протеста.
Активисты движения Последнее поколение возле спиленного дерева перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
В Германии активисты срубили дерево перед офисом Шольца
21 февраля, 14:06
 
В миреГерманияБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала