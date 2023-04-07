https://ria.ru/20230407/aktivisty-1863900930.html
Активисты планируют "парализовать" весь Берлин на две недели, сообщили СМИ
Активисты планируют "парализовать" весь Берлин на две недели, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
Активисты планируют "парализовать" весь Берлин на две недели, сообщили СМИ
Климатические активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) планируют самую масштабную акцию в апреле, в течение двух недель они намерены... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T23:34
2023-04-07T23:34
2023-04-07T23:35
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Климатические активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) планируют самую масштабную акцию в апреле, в течение двух недель они намерены блокировать столицу Германии, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag. "Активисты планируют, среди прочего, "парализовать" Берлин многочисленными акциями блокады, начиная с 19 апреля, наступление на столицу продлится в общей сложности две недели", - сообщило издание со ссылкой на информацию из внутренних чатов экоактивистов. Как стало известно газете, для блокады Берлина "Последнему поколению" требуется 160 человек в день. Согласно информации, опубликованной на сайте движения экоактивистов, на данный момент более 650 сторонников "Последнего поколения" заявили о своем намерении участвовать в гражданском сопротивлении в Берлине с середины апреля. Помимо блокировки дорог в городе путем приклеивания себя к ней, сторонники движения планируют также протестные шествия. Как отмечает издание, предполагается, что акции будут проводиться без предупреждения и также будут препятствовать движению транспорта. По информации газеты, приезжих активистов, которые будут принимать участие в акциях в Берлине, также планируют обеспечивать жильем - арендовали десятки квартир на период протеста.
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в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
Активисты планируют "парализовать" весь Берлин на две недели, сообщили СМИ
Welt am Sonntag: климатические активисты планируют "парализовать" весь Берлин с 19 апреля
БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости.
Климатические активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) планируют самую масштабную акцию в апреле, в течение двух недель они намерены блокировать столицу Германии, сообщила
немецкая газета Welt am Sonntag.
"Активисты планируют, среди прочего, "парализовать" Берлин многочисленными акциями блокады, начиная с 19 апреля, наступление на столицу продлится в общей сложности две недели", - сообщило издание со ссылкой на информацию из внутренних чатов экоактивистов.
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Как стало известно газете, для блокады Берлина "Последнему поколению" требуется 160 человек в день.
Согласно информации, опубликованной на сайте движения экоактивистов, на данный момент более 650 сторонников "Последнего поколения" заявили о своем намерении участвовать в гражданском сопротивлении в Берлине с середины апреля. Помимо блокировки дорог в городе путем приклеивания себя к ней, сторонники движения планируют также протестные шествия. Как отмечает издание, предполагается, что акции будут проводиться без предупреждения и также будут препятствовать движению транспорта.
По информации газеты, приезжих активистов, которые будут принимать участие в акциях в Берлине, также планируют обеспечивать жильем - арендовали десятки квартир на период протеста.
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