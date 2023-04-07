https://ria.ru/20230407/aktivisty-1863900930.html

Активисты планируют "парализовать" весь Берлин на две недели, сообщили СМИ

Активисты планируют "парализовать" весь Берлин на две недели, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2023

Активисты планируют "парализовать" весь Берлин на две недели, сообщили СМИ

Климатические активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) планируют самую масштабную акцию в апреле, в течение двух недель они намерены... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T23:34

2023-04-07T23:34

2023-04-07T23:35

в мире

германия

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg

БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Климатические активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) планируют самую масштабную акцию в апреле, в течение двух недель они намерены блокировать столицу Германии, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag. "Активисты планируют, среди прочего, "парализовать" Берлин многочисленными акциями блокады, начиная с 19 апреля, наступление на столицу продлится в общей сложности две недели", - сообщило издание со ссылкой на информацию из внутренних чатов экоактивистов. Как стало известно газете, для блокады Берлина "Последнему поколению" требуется 160 человек в день. Согласно информации, опубликованной на сайте движения экоактивистов, на данный момент более 650 сторонников "Последнего поколения" заявили о своем намерении участвовать в гражданском сопротивлении в Берлине с середины апреля. Помимо блокировки дорог в городе путем приклеивания себя к ней, сторонники движения планируют также протестные шествия. Как отмечает издание, предполагается, что акции будут проводиться без предупреждения и также будут препятствовать движению транспорта. По информации газеты, приезжих активистов, которые будут принимать участие в акциях в Берлине, также планируют обеспечивать жильем - арендовали десятки квартир на период протеста.

https://ria.ru/20230206/ekoaktivisty-1850112841.html

https://ria.ru/20230221/derevo-1853437023.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, берлин (город)