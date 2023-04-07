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Задержанных под Херсоном украинских шпионов доставили в Крым

Задержанных под Херсоном украинских шпионов доставили в Крым - РИА Новости, 07.04.2023

Задержанных под Херсоном украинских шпионов доставили в Крым

Агент украинских спецслужб и его помощник, задержанные за шпионаж в Херсонской области, доставлены в Крым, они в СИЗО, сообщили РИА Новости в крымском... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:16

2023-04-07T11:16

2023-04-07T11:22

херсон

херсонская область

происшествия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Агент украинских спецслужб и его помощник, задержанные за шпионаж в Херсонской области, доставлены в Крым, они в СИЗО, сообщили РИА Новости в крымском управлении ФСБ РФ.Ранее сообщалось, что ФСБ задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области. Возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ "Шпионаж". Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы."Задержаны двое граждан Украины. Они доставлены в Крым и находятся в СИЗО. В отношении задержанных Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что уголовные дела возбуждены крымским управлением ФСБ РФ, сотрудники которого и проводили задержание.

https://ria.ru/20230328/oumuamua-1861009259.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, херсонская область , происшествия, украина