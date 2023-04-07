Рейтинг@Mail.ru
Задержанных под Херсоном украинских шпионов доставили в Крым - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 07.04.2023 (обновлено: 11:22 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/agent-1863685341.html
Задержанных под Херсоном украинских шпионов доставили в Крым
Задержанных под Херсоном украинских шпионов доставили в Крым - РИА Новости, 07.04.2023
Задержанных под Херсоном украинских шпионов доставили в Крым
Агент украинских спецслужб и его помощник, задержанные за шпионаж в Херсонской области, доставлены в Крым, они в СИЗО, сообщили РИА Новости в крымском... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:16
2023-04-07T11:22
херсон
херсонская область
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_dadfeb5b164998219cf4df094a77c49c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Агент украинских спецслужб и его помощник, задержанные за шпионаж в Херсонской области, доставлены в Крым, они в СИЗО, сообщили РИА Новости в крымском управлении ФСБ РФ.Ранее сообщалось, что ФСБ задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области. Возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ "Шпионаж". Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы."Задержаны двое граждан Украины. Они доставлены в Крым и находятся в СИЗО. В отношении задержанных Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что уголовные дела возбуждены крымским управлением ФСБ РФ, сотрудники которого и проводили задержание.
https://ria.ru/20230328/oumuamua-1861009259.html
херсон
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_b151a578746e4cfdc1faa22519b96664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , происшествия, украина
Херсон, Херсонская область , Происшествия, Украина
Задержанных под Херсоном украинских шпионов доставили в Крым

Задержанных под Херсоном украинских шпионов доставили в СИЗО в Крыму

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Агент украинских спецслужб и его помощник, задержанные за шпионаж в Херсонской области, доставлены в Крым, они в СИЗО, сообщили РИА Новости в крымском управлении ФСБ РФ.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области. Возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ "Шпионаж". Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
"Задержаны двое граждан Украины. Они доставлены в Крым и находятся в СИЗО. В отношении задержанных Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что уголовные дела возбуждены крымским управлением ФСБ РФ, сотрудники которого и проводили задержание.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
"Он за нами шпионит". Военные США рассказали об огромном объекте в космосе
28 марта, 08:00
 
ХерсонХерсонская областьПроисшествияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала