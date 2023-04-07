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Задержанный в Херсонской области шпион признался в пересылке информации

Задержанный в Херсонской области шпион признался в пересылке информации - РИА Новости, 07.04.2023

Задержанный в Херсонской области шпион признался в пересылке информации

Задержанный в Херсонской области украинский агент признался, что пересылал данные о технике, дислокации и о перемещениях российских военных, кадры оперативной... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:18

2023-04-07T10:18

2023-04-07T11:02

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы рф

безопасность

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Задержанный в Херсонской области украинский агент признался, что пересылал данные о технике, дислокации и о перемещениях российских военных, кадры оперативной видеосъемки с его рассказом обнародовала ФСБ России."У меня друг работает в СБУ. Он сказал, что если будет какая-то информация по передвижению войск, то скидывать ему... И я дважды скидывал ему", - сказал задержанный. "Я скинул видео, на котором говорится, что техника стоит между тремя населенными пунктами вблизи города Херсон", - добавил он. По словам задержанного, он по просьбе эсбэушника отметил точкой на карте место дислокации российской военной техники - "и скриншот с карты тоже ему переслал".Второй задержанный показал, что отправлял своему куратору-женщине сведения о Чернобаевском аэропорте, где дислоцировались российские военные. Женщина представилась как военнослужащая "одной из частей", рассказал фигурант.Оба сейчас заключены в СИЗО по уголовному делу о шпионаже. Молодым людям грозят сроки до 20 лет заключения.

https://ria.ru/20230313/zaderzhanie-1857447573.html

херсонская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание и допрос украинского агента в Херсонской области Украинского агента и его помощника задержали за шпионаж в Херсонской области, сообщила пресс-служба ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России на территории Херсонской области", – уточнили в ведомстве. Злоумышленники пересылали через интернет-мессенджеры сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) данные о маршрутах перемещения и видах используемой военной техники с привязкой к координатам. 2023-04-07T10:18 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , вооруженные силы рф, безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр