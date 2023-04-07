https://ria.ru/20230407/aes-1863650681.html

Россия готова участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме

Россия готова участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме - РИА Новости, 07.04.2023

Россия готова участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме

Россия готова участвовать в строительстве во Вьетнаме атомных электростанций как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе вьетнамской стороны,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:40

2023-04-07T08:40

2023-04-07T08:40

ядерные технологии

вьетнам

россия

ханой

дмитрий чернышенко

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ХАНОЙ, 7 апр - РИА Новости. Россия готова участвовать в строительстве во Вьетнаме атомных электростанций как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе вьетнамской стороны, заявил в пятницу в Ханое заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер РФ, находящийся во Вьетнаме с рабочим визитом, выступил на встрече с руководителями вьетнамской атомной отрасли, которая прошла в Институте атомной энергии Вьетнама на полях 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии. "Россия готова участвовать и помогать Вьетнаму в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности", - заявил замглавы правительства РФ, подчеркнув важную роль, которую атомная энергетика могла бы сыграть в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама. "Принятие такого решения позволит Вьетнаму вплотную приблизиться к достижению цели климатической нейтральности", - добавил Чернышенко.

https://ria.ru/20230317/toplivo-1858693376.html

вьетнам

россия

ханой

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вьетнам, россия, ханой, дмитрий чернышенко