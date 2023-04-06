https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863539479.html

Последнее пророчество Жириновского, после которого у России нет выбора

Последнее пророчество Жириновского, после которого у России нет выбора - РИА Новости, 06.04.2023

Последнее пророчество Жириновского, после которого у России нет выбора

В годовщину смерти яркого российского политика, основателя и руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского нынешний лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:39

2023-04-06T17:39

2023-04-06T17:56

аналитика

владимир жириновский

леонид слуцкий (политик)

лдпр

нато

россия

сша

украина

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В годовщину смерти яркого российского политика, основателя и руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского нынешний лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что при помощи искусственного интеллекта будет создан первый в мире политический алгоритм "Жириновский".Электронный "Жириновский" будет "воспитываться" на научных трудах, выступлениях, письмах и комментариях Владимира Жириновского. Главная задача алгоритма: на основе реальной информации генерировать прогнозы на будущее — делать то, чем был знаменит сам Владимир Вольфович. Очевидно, что планка для "Жириновского" чрезвычайно высока, доказательством чему служат пугающе точные прогнозы, которые в течение многих лет делал гуру политического эпатажа, обладавший уникальным даром видеть будущее.1991 год. Восточная и Южная Украина останутся пророссийскими регионами: "Крым, Малороссия, Новороссия, вся Восточная, Южная Украина — это российские земли. Поэтому если когда-нибудь и встанет вопрос о независимости Украины, то только в пределах шести западноукраинских областей".1992 год. В Крыму должен быть проведен референдум о присоединении к России.1998 год. Киев захочет сдать Крым в аренду НАТО.1999 год. Продолжение расширения Североатлантического альянса: "У НАТО нет других планов, кроме ведения войны, главная цель — война с Россией, но напрямую они боятся, поэтому будут бомбить по периферии — Кавказ, Балканы, Ближний Восток, напрямую они не пойдут, но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ. <…> НАТО будет двигаться на восток".1999 год. На Украине произойдет переворот: "Самый большой удар будет нанесен по Украине. Там уже готовится этот косовский вариант".2004 год. Возобновление конфликта в Карабахе: "Всем выгодны маленькие войны, никому не выгодна война между США, Россией и Китаем. Вот чего боится человечество. Индия и Пакистан пускай воюют, Израиль и Палестина пускай воюют, в Грузии пускай воюют, в Карабахе пускай воюют".2004 год. Президентом США будет афроамериканец (в 2009-м впервые в истории США президентом стал афроамериканец Барак Обама).2006 год. Резкий скачок цен на энергоносители в Европе: "Будете платить за газ тысячу евро, тысячу — я вам обещаю. А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать".2008 год. Россия вступится за жителей исторически русских восточных регионов Украины: "Если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО и население выступит против, а над ними будут издеваться, если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк — мы защитим эти города".2008 год. Крым будет российским: "Если они (жители) этого захотят, мы, Россия, это обеспечим. И нас никто не остановит: ни США, ни НАТО! Про флот забудьте: флот русский никогда из Севастополя не уйдет, и никто к нему не прикоснется".2012 год. На Украине будет революция: "Вот на Украине тоже будет революция, потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже. И так всегда было!"2013 год. Убийство Бориса Немцова: "Немцов — это вот Троцкий сегодня. Этот ждет своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдет никуда, никуда!"2014 год. Запорожье, Херсон и Донбасс станут частью России.2015 год. Начало войны и проведение в России частичной мобилизации: "Все, готовьтесь к мобилизации. Частичной! В Европе некуда девать деньги, а деньги требуют войны".2020 год. Неизбежность решения украинского вопроса: "Если Запад будет проводить политику атлантизма, <…> мы будем вынуждены на каком-то этапе — через три года, через пять лет, через семь — в любом случае до 2030 года этот (украинский) конфликт разрешить". При этом Владимир Жириновский отметил, что Россия не хочет прибегать в силовому решению, однако ее вынудят.2021 год. Крах государственности Украины: "Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины".2021 год. В своем предсказании о дате начала СВО Владимир Жириновский ошибся всего на два дня, прокомментировав нежелание Запада остановить сорвавшийся с цепи киевский режим: "Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую — вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля. <…> Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной". В реальности специальная военная операция началась рано утром 24 февраля 2022-го.Сложно не согласиться с тем, что Жириновский практически со стопроцентной точностью предсказал многие события, свидетелями которых мы стали. Однако в историю Владимир Жириновский войдет не только и не столько благодаря этому.Главное наследие Жириновского — его бескомпромиссная позиция патриота России и активная поддержка "собирания" русских земель, а также защита русского народа внутри страны и вне ее.В своей телеграмме участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти Жириновского, президент России Владимир Путин отметил: "Владимир Вольфович искренне стремился внести свой вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, и всегда в любой аудитории в самых острых дискуссиях на международных площадках твердо защищал суверенитет и достоинство страны, ставил во главу угла интересы Отечества".Есть ощущение, что никакой даже самый продвинутый электронный "Жириновский" не заменит нам человека, для которого слова "Россия" и "победа" были синонимами.В своем последнем интервью Жириновский предсказал: "А если будет война — то победим. И каждый получит свое — по заслугам".И это пророчество опять обязательно сбудется, потому что у нас нет другой страны, кроме России, и другого выбора, кроме победы.

https://ria.ru/20201124/pensii-1586053522.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863435550.html

https://ria.ru/20230205/pitomnik-1849517975.html

https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html

https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863381586.html

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аналитика, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), лдпр, нато, россия, сша, украина