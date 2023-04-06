https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863395049.html

На могиле Жириновского открыли памятник

На могиле Жириновского открыли памятник - РИА Новости, 06.04.2023

На могиле Жириновского открыли памятник

Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве в годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:39

2023-04-06T10:39

2023-04-06T11:19

политика

владимир жириновский

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве в годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости. Церемонию вел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Жириновский сплачивает людей... Он жив, он жив до сих пор, пока живы его идеи. Он будет жить вечно, пока жива великая Россия", - сообщил Слуцкий. Также на мероприятии присутствовали спикер ГД Вячеслав Володин, депутаты фракции ЛДПР, вице-спикеры ГД Сергей Неверов и Петр Толстой, министр финансов Антон Силуанов, а также член ЛДПР Виктор Бут и сын и дочь Жириновского.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), лдпр