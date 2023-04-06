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На Курилах произошло землетрясение - РИА Новости, 06.04.2023
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08:35 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/zemletryasenie-1863373700.html
На Курилах произошло землетрясение
На Курилах произошло землетрясение - РИА Новости, 06.04.2023
На Курилах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:35
2023-04-06T08:35
происшествия
итуруп
курильск
южно-курильск
российская академия наук
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. По словам собеседницы, подземные толчки силой 2-3 балла ощутили жители города Курильска на острове Итуруп и поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир.
https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862577235.html
итуруп
курильск
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происшествия, итуруп, курильск, южно-курильск, российская академия наук, елена семенова
Происшествия, Итуруп, Курильск, Южно-Курильск, Российская академия наук, Елена Семенова
На Курилах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Курил

© РИА Новости / Антон ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Побережье острова Итуруп . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
«
"Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано 6 апреля в 15.10 (7.10 мск). Эпицентр располагался в 69 километрах южнее села Горное на курильском острове Итуруп. Очаг подземных толчков находился на глубине 79 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По словам собеседницы, подземные толчки силой 2-3 балла ощутили жители города Курильска на острове Итуруп и поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир.
Вид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Крупные землетрясение в России в 2020-2023 годах
3 апреля, 10:56
 
ПроисшествияИтурупКурильскЮжно-КурильскРоссийская академия наукЕлена Семенова
 
 
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