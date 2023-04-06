https://ria.ru/20230406/zemletryasenie-1863373700.html
На Курилах произошло землетрясение
На Курилах произошло землетрясение - РИА Новости, 06.04.2023
На Курилах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:35
2023-04-06T08:35
2023-04-06T08:35
происшествия
итуруп
курильск
южно-курильск
российская академия наук
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. По словам собеседницы, подземные толчки силой 2-3 балла ощутили жители города Курильска на острове Итуруп и поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир.
https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862577235.html
итуруп
курильск
южно-курильск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, итуруп, курильск, южно-курильск, российская академия наук, елена семенова
Происшествия, Итуруп, Курильск, Южно-Курильск, Российская академия наук, Елена Семенова
На Курилах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Курил