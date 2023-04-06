https://ria.ru/20230406/zemletryasenie-1863373700.html

На Курилах произошло землетрясение

На Курилах произошло землетрясение - РИА Новости, 06.04.2023

На Курилах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T08:35

2023-04-06T08:35

2023-04-06T08:35

происшествия

итуруп

курильск

южно-курильск

российская академия наук

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в четверг у Курил, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. По словам собеседницы, подземные толчки силой 2-3 балла ощутили жители города Курильска на острове Итуруп и поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир.

https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862577235.html

итуруп

курильск

южно-курильск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, итуруп, курильск, южно-курильск, российская академия наук, елена семенова