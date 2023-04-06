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Украинский политолог рассказал о фатальной ошибке Зеленского - РИА Новости, 06.04.2023
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Религия
 
12:58 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/zelenskiy-1863443419.html
Украинский политолог рассказал о фатальной ошибке Зеленского
Украинский политолог рассказал о фатальной ошибке Зеленского - РИА Новости, 06.04.2023
Украинский политолог рассказал о фатальной ошибке Зеленского
Владимир Зеленский и его команда допустили фатальные ошибки по отношению к канонической Украинской православной церкви, которые закончатся поражением властей,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:58
2023-04-06T12:58
религия
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
константин бондаренко
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский и его команда допустили фатальные ошибки по отношению к канонической Украинской православной церкви, которые закончатся поражением властей, заявил украинский политолог Константин Бондаренко в видео, которое опубликовано в Telegram-канале Союза православных журналистов. Он отметил, что власть начала открытую "войну на уничтожение" против УПЦ, в отношении священнослужителей заводят уголовные дела под надуманными предлогами, храмы и монастыри пытаются незаконно передать раскольникам. "С политтехнологической точки зрения власть уже проиграла эту кампанию. Власть привела под лавру людей, которые ее дискредитируют, заявляя, что они сатанисты, язычники.... То, что они делают, это откровенный большевизм 20-х годов прошлого века. Справедливость будет рано или поздно установлена, но не на стороне нынешней власти", - подытожил Бондаренко. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html
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украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, константин бондаренко, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Константин Бондаренко, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Украинский политолог рассказал о фатальной ошибке Зеленского

Украинский политолог Бондаренко назвал конфликт Зеленского с УПЦ фатальной ошибкой

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский и его команда допустили фатальные ошибки по отношению к канонической Украинской православной церкви, которые закончатся поражением властей, заявил украинский политолог Константин Бондаренко в видео, которое опубликовано в Telegram-канале Союза православных журналистов.
«

"У каждого президента есть своя фатальная ошибка в ходе своего президентского срока. Главная фатальная ошибка Зеленского - это дело вокруг УПЦ, потому что касается не только "Киево-Печерской лавры". Уже зарегистрировали законопроект, чтобы отнять у УПЦ Почаевскую лавру, уже идет речь о том, чтобы забрать все кафедральные соборы у УПЦ. То есть идет гонение на церковь", - сказал Бондаренко.

Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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3 апреля, 12:19
Он отметил, что власть начала открытую "войну на уничтожение" против УПЦ, в отношении священнослужителей заводят уголовные дела под надуманными предлогами, храмы и монастыри пытаются незаконно передать раскольникам.
"С политтехнологической точки зрения власть уже проиграла эту кампанию. Власть привела под лавру людей, которые ее дискредитируют, заявляя, что они сатанисты, язычники.... То, что они делают, это откровенный большевизм 20-х годов прошлого века. Справедливость будет рано или поздно установлена, но не на стороне нынешней власти", - подытожил Бондаренко.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Верующие у стен Киево-Печерской лавры, 4 апреля 2023 года - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Что началось в Киево-Печерской лавре после захода "Правого сектора"*
5 апреля, 08:00
 
РелигияУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦКонстантин БондаренкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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