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Обращения за займами у россиян с низким доходом достигли минимума
Обращения за займами у россиян с низким доходом достигли минимума - РИА Новости, 06.04.2023
Обращения за займами у россиян с низким доходом достигли минимума
Россияне с доходами до 30 тысяч рублей стали всё реже обращаться за микрозаймами, доля их запросов в пером квартале достигла минимума с 2014 года - 47,1%,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T06:03
2023-04-06T06:03
2023-04-06T06:04
экономика
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россияне с доходами до 30 тысяч рублей стали всё реже обращаться за микрозаймами, доля их запросов в пером квартале достигла минимума с 2014 года - 47,1%, говорится в исследовании данных по сектору МФО сервиса альтернативного кредитования Moneyman, которое есть у РИА Новости. Согласно приведенным в исследовании данным, доля россиян с доходами до 30 тысяч рублей в общем количестве обращений за микрозаймами в первом квартале 2023 года составила 47,1%, в 2022 году - 50,6%, в 2021 году - 53,3%. А девять лет назад клиенты с низким заработком обеспечивали две трети (66,1%) от общего спроса на микрозаймы. "Анализ в годовом разрезе показывает, что доля сегмента... по итогам 2022 года достигла минимума за 9 лет (данные доступны с 2014 года). Данные за первый квартал 2023 года говорят о том, что тенденция сохраняется и в 2023 году", - отметили аналитики. В то же время доля клиентов из сегментов с доходами 30-80 тысяч рублей и от 80 тысяч рублей выросла, составив в первом квартале 2023 года 47,4% и 5,5% соответственно. При этом доля обеих категорий достигла максимума за 9 лет. В прошлом году обращения клиентов с заработком 30-80 тысяч составили 45,6%, в 2014 году - 32,6%. Доля клиентов с доходом выше 80 тысяч рублей в 2022 году составляла 3,8%, а в 2014 году - 1,3%. Уменьшение доли клиентов с небольшим заработком и увеличение доли с большим обусловлено несколькими факторами. Во-первых, часть людей, которые находились в категории до 30 тысяч рублей, смогли увеличить свой доход и перешли в другие категории. "Дополнительные возможности для этого открывались в пандемию, когда из-за неравномерного влияния "коронакризиса" на экономику отдельные отрасли получили мощные импульсы для развития", - отметили аналитики. Свою роль сыграл и приток в микрофинансовый сектор заемщиков банков, которые столкнулись там с отказами. Кроме того, потенциальным заемщикам с низкими доходами стало в целом труднее брать на себя финансовые обязательства из-за роста трат на фоне увеличения цен. Также они сталкиваются с отказами в одобрении ссуд из-за ужесточения политики кредиторов. "Сказался и фактор оказания соцподдержки наиболее уязвимым слоям населения, за счет которой общая потребность в таких средствах снижается", - объяснили аналитики.
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экономика, россия
Обращения за займами у россиян с низким доходом достигли минимума
"Moneyman": обращения россиян с низким доходом в МФО достигли минимума за девять лет
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россияне с доходами до 30 тысяч рублей стали всё реже обращаться за микрозаймами, доля их запросов в пером квартале достигла минимума с 2014 года - 47,1%, говорится в исследовании данных по сектору МФО сервиса альтернативного кредитования Moneyman, которое есть у РИА Новости.
Согласно приведенным в исследовании данным, доля россиян с доходами до 30 тысяч рублей в общем количестве обращений за микрозаймами в первом квартале 2023 года составила 47,1%, в 2022 году - 50,6%, в 2021 году - 53,3%. А девять лет назад клиенты с низким заработком обеспечивали две трети (66,1%) от общего спроса на микрозаймы.
"Анализ в годовом разрезе показывает, что доля сегмента... по итогам 2022 года достигла минимума за 9 лет (данные доступны с 2014 года). Данные за первый квартал 2023 года говорят о том, что тенденция сохраняется и в 2023 году", - отметили аналитики.
В то же время доля клиентов из сегментов с доходами 30-80 тысяч рублей и от 80 тысяч рублей выросла, составив в первом квартале 2023 года 47,4% и 5,5% соответственно. При этом доля обеих категорий достигла максимума за 9 лет. В прошлом году обращения клиентов с заработком 30-80 тысяч составили 45,6%, в 2014 году - 32,6%. Доля клиентов с доходом выше 80 тысяч рублей в 2022 году составляла 3,8%, а в 2014 году - 1,3%.
Уменьшение доли клиентов с небольшим заработком и увеличение доли с большим обусловлено несколькими факторами. Во-первых, часть людей, которые находились в категории до 30 тысяч рублей, смогли увеличить свой доход и перешли в другие категории. "Дополнительные возможности для этого открывались в пандемию, когда из-за неравномерного влияния "коронакризиса" на экономику отдельные отрасли получили мощные импульсы для развития", - отметили аналитики.
Свою роль сыграл и приток в микрофинансовый сектор заемщиков банков, которые столкнулись там с отказами. Кроме того, потенциальным заемщикам с низкими доходами стало в целом труднее брать на себя финансовые обязательства из-за роста трат на фоне увеличения цен. Также они сталкиваются с отказами в одобрении ссуд из-за ужесточения политики кредиторов. "Сказался и фактор оказания соцподдержки наиболее уязвимым слоям населения, за счет которой общая потребность в таких средствах снижается", - объяснили аналитики.
Спрос россиян на займы для погашения кредитов упал до минимума