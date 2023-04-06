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Через "Госуслуги" подали более 520 тысяч заявлений в первый класс - РИА Новости, 06.04.2023
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19:30 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/zayavleniya-1863587602.html
Через "Госуслуги" подали более 520 тысяч заявлений в первый класс
Через "Госуслуги" подали более 520 тысяч заявлений в первый класс - РИА Новости, 06.04.2023
Через "Госуслуги" подали более 520 тысяч заявлений в первый класс
Более 520 тысяч заявлений в первый класс подано через "Госуслуги" за первые дни работы сервиса, сообщается в телеграм-канале Минцифры. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:30
2023-04-06T19:30
общество
санкт-петербург
самарское
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Более 520 тысяч заявлений в первый класс подано через "Госуслуги" за первые дни работы сервиса, сообщается в телеграм-канале Минцифры. С 1 апреля на портале "Госуслуги" начал работу сервис по подаче заявления на запись детей в первый класс. "Более 520 тысяч заявлений в первый класс подано через Госуслуги за первые дни работы сервиса. Это действительно много: в прошлом году за полгода было подано всего 320 тысяч",- говорится в сообщении. Министерство также сообщило, что услугой можно воспользоваться почти в каждом регионе России, при этом больше всего заявлений было подано в Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской, Челябинской областях и в Ханты-Мансийском АО. Уточняется, что подать заявление можно до 30 июня - для этого нужно выбрать школу, льготы и ключевые условия обучения. Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет.
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общество, санкт-петербург, самарское, россия
Общество, Санкт-Петербург, Самарское, Россия
Через "Госуслуги" подали более 520 тысяч заявлений в первый класс

Минцифры сообщило, что через "Госуслуги" подали более 520 тысяч заявлений в первый класс

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Более 520 тысяч заявлений в первый класс подано через "Госуслуги" за первые дни работы сервиса, сообщается в телеграм-канале Минцифры.
С 1 апреля на портале "Госуслуги" начал работу сервис по подаче заявления на запись детей в первый класс.
"Более 520 тысяч заявлений в первый класс подано через Госуслуги за первые дни работы сервиса. Это действительно много: в прошлом году за полгода было подано всего 320 тысяч",- говорится в сообщении.
Министерство также сообщило, что услугой можно воспользоваться почти в каждом регионе России, при этом больше всего заявлений было подано в Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской, Челябинской областях и в Ханты-Мансийском АО.
Уточняется, что подать заявление можно до 30 июня - для этого нужно выбрать школу, льготы и ключевые условия обучения. Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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