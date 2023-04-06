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Мособлдума поддержала законопроект о ветеранах боевых действий на Донбассе - РИА Новости, 06.04.2023
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Новости Подмосковья
 
13:28 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/zakonoproekt-1863456251.html
Мособлдума поддержала законопроект о ветеранах боевых действий на Донбассе
Мособлдума поддержала законопроект о ветеранах боевых действий на Донбассе - РИА Новости, 06.04.2023
Мособлдума поддержала законопроект о ветеранах боевых действий на Донбассе
Депутаты Московской областной думы поддержали федеральный законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:28
2023-04-06T13:28
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
андрей турчак
игорь брынцалов
спецоперация
сво
донбасс
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы поддержали федеральный законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на Донбассе с 12 мая 2014 года, решение было принято на заседании регионального парламента в четверг.Законопроект был включен в доклад рабочей группы по вопросам cпециальной военной операции под руководством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. На сегодняшний день соответствующий статус имеют только те граждане, которые принимали участие в боевых действиях с 24 февраля 2022 года."Наши сограждане – не только жители Донбасса, но и всех регионов России, в том числе и нашей Московской области, с 2014 года сражались против украинской агрессии. В самых сложных условиях смогли отстоять свою независимость, остановить геноцид русскоязычного населения, который планировался новой киевской властью. Многие из них получили ранения, проявили невероятные мужество и отвагу", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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московская областная дума, московская область (подмосковье), андрей турчак, игорь брынцалов, спецоперация, сво, донбасс
Новости Подмосковья, Московская областная дума, Московская область (Подмосковье), Андрей Турчак, Игорь Брынцалов, Спецоперация, СВО, Донбасс

Мособлдума поддержала законопроект о ветеранах боевых действий на Донбассе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в южном секторе спецоперации
Экипаж танка Т-90М Прорыв на позициях в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в южном секторе спецоперации
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы поддержали федеральный законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на Донбассе с 12 мая 2014 года, решение было принято на заседании регионального парламента в четверг.
Законопроект был включен в доклад рабочей группы по вопросам cпециальной военной операции под руководством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. На сегодняшний день соответствующий статус имеют только те граждане, которые принимали участие в боевых действиях с 24 февраля 2022 года.
"Наши сограждане – не только жители Донбасса, но и всех регионов России, в том числе и нашей Московской области, с 2014 года сражались против украинской агрессии. В самых сложных условиях смогли отстоять свою независимость, остановить геноцид русскоязычного населения, который планировался новой киевской властью. Многие из них получили ранения, проявили невероятные мужество и отвагу", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)Андрей ТурчакИгорь БрынцаловСпецоперацияСВОДонбасс
 
 
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