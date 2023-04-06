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Мособлдума поддержала законопроект о ветеранах боевых действий на Донбассе
Мособлдума поддержала законопроект о ветеранах боевых действий на Донбассе - РИА Новости, 06.04.2023
Мособлдума поддержала законопроект о ветеранах боевых действий на Донбассе
Депутаты Московской областной думы поддержали федеральный законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:28
2023-04-06T13:28
2023-04-06T13:28
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы поддержали федеральный законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на Донбассе с 12 мая 2014 года, решение было принято на заседании регионального парламента в четверг.Законопроект был включен в доклад рабочей группы по вопросам cпециальной военной операции под руководством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. На сегодняшний день соответствующий статус имеют только те граждане, которые принимали участие в боевых действиях с 24 февраля 2022 года."Наши сограждане – не только жители Донбасса, но и всех регионов России, в том числе и нашей Московской области, с 2014 года сражались против украинской агрессии. В самых сложных условиях смогли отстоять свою независимость, остановить геноцид русскоязычного населения, который планировался новой киевской властью. Многие из них получили ранения, проявили невероятные мужество и отвагу", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, московская область (подмосковье), андрей турчак, игорь брынцалов, спецоперация, сво, донбасс
Новости Подмосковья, Московская областная дума, Московская область (Подмосковье), Андрей Турчак, Игорь Брынцалов, Спецоперация, СВО, Донбасс