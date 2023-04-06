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Мособлдума поддержала законопроект о ветеранах боевых действий на Донбассе

Мособлдума поддержала законопроект о ветеранах боевых действий на Донбассе - РИА Новости, 06.04.2023

Мособлдума поддержала законопроект о ветеранах боевых действий на Донбассе

Депутаты Московской областной думы поддержали федеральный законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:28

2023-04-06T13:28

2023-04-06T13:28

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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игорь брынцалов

спецоперация

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы поддержали федеральный законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на Донбассе с 12 мая 2014 года, решение было принято на заседании регионального парламента в четверг.Законопроект был включен в доклад рабочей группы по вопросам cпециальной военной операции под руководством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. На сегодняшний день соответствующий статус имеют только те граждане, которые принимали участие в боевых действиях с 24 февраля 2022 года."Наши сограждане – не только жители Донбасса, но и всех регионов России, в том числе и нашей Московской области, с 2014 года сражались против украинской агрессии. В самых сложных условиях смогли отстоять свою независимость, остановить геноцид русскоязычного населения, который планировался новой киевской властью. Многие из них получили ранения, проявили невероятные мужество и отвагу", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20230321/brakosochetanie-1859567938.html

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Алёна Пава

московская областная дума, московская область (подмосковье), андрей турчак, игорь брынцалов, спецоперация, сво, донбасс