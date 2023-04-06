https://ria.ru/20230406/zaderzhanie-1863385280.html

В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Басаева и Хаттаба

В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 06.04.2023

В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Басаева и Хаттаба

Бывшего участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшего в убийстве 15 российских военных у чеченской станицы Червленная в 1999 году, задержали в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T09:47

2023-04-06T09:47

2023-04-06T10:48

происшествия

россия

ногайский район

шелковской район

шамиль басаев

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863389026_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb95fed7fbb364ac151deae7abc82399.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Бывшего участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшего в убийстве 15 российских военных у чеченской станицы Червленная в 1999 году, задержали в Карачаево-Черкесии, сообщает в четверг ФСБ России. "В Ногайском районе Карачаево-Черкесской республики задержан гражданин России Джумагишиев Абдуллялим, 1981 года рождения, в отношении которого сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооруженном нападении бандформирований Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС РФ в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики", - говорится в релизе. Джумагишиева отвезли к следователю, который предъявил ему обвинение по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Впоследствии суд заключил обвиняемого в СИЗО. В свою очередь в Следственном комитете РФ добавили, что сейчас устанавливается роль задержанного в вооруженной группе. Фигурант так и не раскаялся в преступлениях, добавили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Бой у Червленной произошел 4 октября 1999 года: боевики Басаева и Хаттаба из засады напали на колонну военнослужащих 255-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского полка, убили 15 военных и ранили еще 28, а также, по данным СМИ, подорвали танк и БМП.

https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863356632.html

россия

ногайский район

шелковской район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания участника банды Басаева и Хаттаба Кадры задержания участника банды Басаева и Хаттаба 2023-04-06T09:47 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, ногайский район, шелковской район, шамиль басаев, фсб