https://ria.ru/20230406/zaderzhanie-1863385280.html
В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Басаева и Хаттаба
В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 06.04.2023
В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Басаева и Хаттаба
Бывшего участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшего в убийстве 15 российских военных у чеченской станицы Червленная в 1999 году, задержали в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:47
2023-04-06T09:47
2023-04-06T10:48
происшествия
россия
ногайский район
шелковской район
шамиль басаев
фсб
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Бывшего участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшего в убийстве 15 российских военных у чеченской станицы Червленная в 1999 году, задержали в Карачаево-Черкесии, сообщает в четверг ФСБ России. "В Ногайском районе Карачаево-Черкесской республики задержан гражданин России Джумагишиев Абдуллялим, 1981 года рождения, в отношении которого сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооруженном нападении бандформирований Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС РФ в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики", - говорится в релизе. Джумагишиева отвезли к следователю, который предъявил ему обвинение по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Впоследствии суд заключил обвиняемого в СИЗО. В свою очередь в Следственном комитете РФ добавили, что сейчас устанавливается роль задержанного в вооруженной группе. Фигурант так и не раскаялся в преступлениях, добавили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Бой у Червленной произошел 4 октября 1999 года: боевики Басаева и Хаттаба из засады напали на колонну военнослужащих 255-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского полка, убили 15 военных и ранили еще 28, а также, по данным СМИ, подорвали танк и БМП.
https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863356632.html
россия
ногайский район
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internet-group@rian.ru
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Кадры задержания участника банды Басаева и Хаттаба
Кадры задержания участника банды Басаева и Хаттаба
2023-04-06T09:47
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, ногайский район, шелковской район, шамиль басаев, фсб
Происшествия, Россия, Ногайский район, Шелковской район, Шамиль Басаев, ФСБ
В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Басаева и Хаттаба
Бывшего участника банды Басаева и Хаттаба задержали в КЧР за участие в убийстве 15 военных
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Бывшего участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшего в убийстве 15 российских военных у чеченской станицы Червленная в 1999 году, задержали в Карачаево-Черкесии, сообщает в четверг ФСБ России.
"В Ногайском районе
Карачаево-Черкесской республики задержан гражданин России Джумагишиев Абдуллялим, 1981 года рождения, в отношении которого сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооруженном нападении бандформирований Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС РФ в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района
Чеченской Республики", - говорится в релизе.
Джумагишиева отвезли к следователю, который предъявил ему обвинение по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Впоследствии суд заключил обвиняемого в СИЗО.
В свою очередь в Следственном комитете РФ добавили, что сейчас устанавливается роль задержанного в вооруженной группе. Фигурант так и не раскаялся в преступлениях, добавили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Бой у Червленной произошел 4 октября 1999 года: боевики Басаева и Хаттаба из засады напали на колонну военнослужащих 255-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского полка, убили 15 военных и ранили еще 28, а также, по данным СМИ, подорвали танк и БМП.
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