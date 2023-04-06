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Ярошенко стал замгендиректора аэропорта Жуковский - РИА Новости, 06.04.2023
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14:33 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/yaroshenko-1863483433.html
Ярошенко стал замгендиректора аэропорта Жуковский
Ярошенко стал замгендиректора аэропорта Жуковский - РИА Новости, 06.04.2023
Ярошенко стал замгендиректора аэропорта Жуковский
Российский летчик Константин Ярошенко, который после более чем 10 лет тюрьмы в США в прошлом году вернулся в Россию, сообщил РИА Новости, что устроился на... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:33
2023-04-06T14:33
сша
россия
москва
константин ярошенко
общество
жуковский
аэропорт "жуковский"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Российский летчик Константин Ярошенко, который после более чем 10 лет тюрьмы в США в прошлом году вернулся в Россию, сообщил РИА Новости, что устроился на работу заместителем гендиректора подмосковного аэропорта "Жуковский". Он отметил, что "в небо, конечно, тянет", поэтому он очень рад, что работает в этой сфере. Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля 2022 года его обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786187137.html
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Ярошенко стал замгендиректора аэропорта Жуковский

Летчик Константин Ярошенко стал замгендиректора подмосковного аэропорта Жуковский

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Российский летчик Константин Ярошенко, который после более чем 10 лет тюрьмы в США в прошлом году вернулся в Россию, сообщил РИА Новости, что устроился на работу заместителем гендиректора подмосковного аэропорта "Жуковский".
«
"Работаю заместителем генерального директора аэропорта "Жуковский" по взаимодействию с государственными контролирующими органами", - сказал Ярошенко.
Он отметил, что "в небо, конечно, тянет", поэтому он очень рад, что работает в этой сфере.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля 2022 года его обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
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СШАРоссияМоскваКонстантин ЯрошенкоОбществоЖуковскийАэропорт "Жуковский"
 
 
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