https://ria.ru/20230406/yaroshenko-1863483433.html
Ярошенко стал замгендиректора аэропорта Жуковский
Ярошенко стал замгендиректора аэропорта Жуковский - РИА Новости, 06.04.2023
Ярошенко стал замгендиректора аэропорта Жуковский
Российский летчик Константин Ярошенко, который после более чем 10 лет тюрьмы в США в прошлом году вернулся в Россию, сообщил РИА Новости, что устроился на... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:33
2023-04-06T14:33
2023-04-06T14:33
сша
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москва
константин ярошенко
общество
жуковский
аэропорт "жуковский"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Российский летчик Константин Ярошенко, который после более чем 10 лет тюрьмы в США в прошлом году вернулся в Россию, сообщил РИА Новости, что устроился на работу заместителем гендиректора подмосковного аэропорта "Жуковский". Он отметил, что "в небо, конечно, тянет", поэтому он очень рад, что работает в этой сфере. Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля 2022 года его обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786187137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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США, Россия, Москва, Константин Ярошенко, Общество, Жуковский, Аэропорт "Жуковский"
Ярошенко стал замгендиректора аэропорта Жуковский
Летчик Константин Ярошенко стал замгендиректора подмосковного аэропорта Жуковский