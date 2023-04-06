https://ria.ru/20230406/yaroshenko-1863483433.html

Ярошенко стал замгендиректора аэропорта Жуковский

Ярошенко стал замгендиректора аэропорта Жуковский - РИА Новости, 06.04.2023

Ярошенко стал замгендиректора аэропорта Жуковский

Российский летчик Константин Ярошенко, который после более чем 10 лет тюрьмы в США в прошлом году вернулся в Россию, сообщил РИА Новости, что устроился на... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:33

2023-04-06T14:33

2023-04-06T14:33

сша

россия

москва

константин ярошенко

общество

жуковский

аэропорт "жуковский"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Российский летчик Константин Ярошенко, который после более чем 10 лет тюрьмы в США в прошлом году вернулся в Россию, сообщил РИА Новости, что устроился на работу заместителем гендиректора подмосковного аэропорта "Жуковский". Он отметил, что "в небо, конечно, тянет", поэтому он очень рад, что работает в этой сфере. Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля 2022 года его обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.

https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786187137.html

сша

россия

москва

жуковский

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, москва, константин ярошенко, общество, жуковский, аэропорт "жуковский"