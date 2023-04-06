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Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию - РИА Новости, 06.04.2023
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Туризм
 
13:04 06.04.2023 (обновлено: 14:26 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/yaponiya-1863441561.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию - РИА Новости, 06.04.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Японию и как получить визу в эту страну, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:04
2023-04-06T14:26
туризм
туризм
новости - туризм
япония
токио
киото (префектура)
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Японию и как получить визу в эту страну, сообщает АТОР.Отмена ковидных ограничений, анонсированная с 8 мая, приведет к всплеску интереса к визитам в Японию, прогнозируют участники рынка. Эта страна — направление немассовое и недешевое, но заявки на путешествия туда есть у многих крупных туроператоров.У "Интуриста" экскурсионный тур на 11 дней с посещением Токио, Киото, Аманохасидатэ, Кобе стоят от 350 тысяч рублей на двоих, и это без авиаперелета.Pac Group предлагает сити-туры и экскурсионные программы продолжительностью от шести дней по цене от 500 тысяч рублей на двоих с перелетом. У "Русского Экспресса" стоимость недельного экскурсионного тура с посещением крупнейших городов начинается от 370 тысяч рублей на двоих, авиабилеты придется купить отдельно."Веди Групп" предлагает провести вдвоем неделю в Токио за 2360 долларов, к которым нужно прибавить стоимость билетов.Прямых перелетов из РФ в Страну восходящего солнца нет. Пересадку можно сделать, например, в Дохе, Дубае. Виза необходима, сейчас ее можно получить только в Москве за пять рабочих дней. Туроператоры говорят, что не помнят случаев отказа в выдаче туристам разрешений на въезд.С 8 мая власти Японии планируют запустить процедуру "наблюдение за геномом инфекционных заболеваний", чтобы мониторить приток новых болезней даже в обычное время. При этом все ковидные ограничения будут отменены.Сейчас туристам нужно иметь сертификат о вакцинации тремя дозами одобренных ВОЗ препаратов от COVID-19 или справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до вылета в страну. Все остальные требования и запреты, включая карантин, были сняты японским правительством в прошлом году.
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туризм, новости - туризм, япония, токио, киото (префектура), ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Япония, Токио, Киото (префектура), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Коронавирус COVID-19
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию

АТОР: минимальная стоимость недельного тура в Японию — 370 тысяч рублей на двоих

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderЖенщины в традиционных японских кимоно, возле храма Фусими Инари в Киото, Япония
Женщины в традиционных японских кимоно, возле храма Фусими Инари в Киото, Япония - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Японию и как получить визу в эту страну, сообщает АТОР.
Отмена ковидных ограничений, анонсированная с 8 мая, приведет к всплеску интереса к визитам в Японию, прогнозируют участники рынка. Эта страна — направление немассовое и недешевое, но заявки на путешествия туда есть у многих крупных туроператоров.
У "Интуриста" экскурсионный тур на 11 дней с посещением Токио, Киото, Аманохасидатэ, Кобе стоят от 350 тысяч рублей на двоих, и это без авиаперелета.
Pac Group предлагает сити-туры и экскурсионные программы продолжительностью от шести дней по цене от 500 тысяч рублей на двоих с перелетом. У "Русского Экспресса" стоимость недельного экскурсионного тура с посещением крупнейших городов начинается от 370 тысяч рублей на двоих, авиабилеты придется купить отдельно.
"Веди Групп" предлагает провести вдвоем неделю в Токио за 2360 долларов, к которым нужно прибавить стоимость билетов.
Прямых перелетов из РФ в Страну восходящего солнца нет. Пересадку можно сделать, например, в Дохе, Дубае. Виза необходима, сейчас ее можно получить только в Москве за пять рабочих дней. Туроператоры говорят, что не помнят случаев отказа в выдаче туристам разрешений на въезд.
С 8 мая власти Японии планируют запустить процедуру "наблюдение за геномом инфекционных заболеваний", чтобы мониторить приток новых болезней даже в обычное время. При этом все ковидные ограничения будут отменены.
Сейчас туристам нужно иметь сертификат о вакцинации тремя дозами одобренных ВОЗ препаратов от COVID-19 или справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до вылета в страну. Все остальные требования и запреты, включая карантин, были сняты японским правительством в прошлом году.
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