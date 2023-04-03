https://ria.ru/20230403/yaponiya-1862729209.html

Япония отменяет ковидные ограничения на въезд туристов

Япония отменяет ковидные ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 03.04.2023

Япония отменяет ковидные ограничения на въезд туристов

Япония отменяет все коронавирусные ограничения с 8 мая, сообщает пресс-служба МИД страны. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:53

2023-04-03T18:53

2023-04-03T18:53

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Япония отменяет все коронавирусные ограничения с 8 мая, сообщает пресс-служба МИД страны.Правда, тогда же начнется "наблюдение за геномом инфекционных заболеваний", чтобы отслеживать приток новых болезней даже в обычное время.Сейчас туристам нужно иметь сертификат о вакцинации тремя дозами одобренных ВОЗ препаратов от COVID-19 или справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до вылета в страну. Все остальные требования и ограничения, включая карантин, были сняты японским правительством в прошлом году.Напомним, российским туристам для посещения Японии необходима виза. Попасть в Страну восходящего солнца без путевки невозможно. Нужно приглашение от японской компании-гаранта, которое передаст туроператор. При этом, оформить визу, по словам экспертов, несложно, пакет документов стандартный: загранпаспорт, фото, справка с места работы, из банка. Ждать четыре-пять дней.Прямых рейсов между нашими странами нет. Можно лететь, например, Turkish Airlines через Стамбул, Emirates через Дубай или Etihad через Абу-Даби, или через Каир на EgyptAir. Стоимость авиабилетов стартует от 33 тысяч рублей в одну сторону.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, япония