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Япония отменяет ковидные ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 03.04.2023
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Туризм
 
18:53 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/yaponiya-1862729209.html
Япония отменяет ковидные ограничения на въезд туристов
Япония отменяет ковидные ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 03.04.2023
Япония отменяет ковидные ограничения на въезд туристов
Япония отменяет все коронавирусные ограничения с 8 мая, сообщает пресс-служба МИД страны. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:53
2023-04-03T18:53
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Япония отменяет все коронавирусные ограничения с 8 мая, сообщает пресс-служба МИД страны.Правда, тогда же начнется "наблюдение за геномом инфекционных заболеваний", чтобы отслеживать приток новых болезней даже в обычное время.Сейчас туристам нужно иметь сертификат о вакцинации тремя дозами одобренных ВОЗ препаратов от COVID-19 или справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до вылета в страну. Все остальные требования и ограничения, включая карантин, были сняты японским правительством в прошлом году.Напомним, российским туристам для посещения Японии необходима виза. Попасть в Страну восходящего солнца без путевки невозможно. Нужно приглашение от японской компании-гаранта, которое передаст туроператор. При этом, оформить визу, по словам экспертов, несложно, пакет документов стандартный: загранпаспорт, фото, справка с места работы, из банка. Ждать четыре-пять дней.Прямых рейсов между нашими странами нет. Можно лететь, например, Turkish Airlines через Стамбул, Emirates через Дубай или Etihad через Абу-Даби, или через Каир на EgyptAir. Стоимость авиабилетов стартует от 33 тысяч рублей в одну сторону.
https://ria.ru/20220610/yaponiya-1794366190.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Япония
Япония отменяет ковидные ограничения на въезд туристов

Япония отменяет коронавирусные ограничения на въезд с 8 мая

© iStock.com / tawatchaiprakobkitЦветение сакуры в Японии
Цветение сакуры в Японии - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© iStock.com / tawatchaiprakobkit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Япония отменяет все коронавирусные ограничения с 8 мая, сообщает пресс-служба МИД страны.
Правда, тогда же начнется "наблюдение за геномом инфекционных заболеваний", чтобы отслеживать приток новых болезней даже в обычное время.
Сейчас туристам нужно иметь сертификат о вакцинации тремя дозами одобренных ВОЗ препаратов от COVID-19 или справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до вылета в страну. Все остальные требования и ограничения, включая карантин, были сняты японским правительством в прошлом году.
Напомним, российским туристам для посещения Японии необходима виза. Попасть в Страну восходящего солнца без путевки невозможно. Нужно приглашение от японской компании-гаранта, которое передаст туроператор. При этом, оформить визу, по словам экспертов, несложно, пакет документов стандартный: загранпаспорт, фото, справка с места работы, из банка. Ждать четыре-пять дней.
Прямых рейсов между нашими странами нет. Можно лететь, например, Turkish Airlines через Стамбул, Emirates через Дубай или Etihad через Абу-Даби, или через Каир на EgyptAir. Стоимость авиабилетов стартует от 33 тысяч рублей в одну сторону.
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