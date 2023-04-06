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В Луганске открылась выставка фотокоров РИА Новости о "Русской весне" - РИА Новости, 06.04.2023
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14:30 06.04.2023 (обновлено: 14:41 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/vystavka-1863481267.html
В Луганске открылась выставка фотокоров РИА Новости о "Русской весне"
В Луганске открылась выставка фотокоров РИА Новости о "Русской весне" - РИА Новости, 06.04.2023
В Луганске открылась выставка фотокоров РИА Новости о "Русской весне"
приуроченная к 9-й годовщине поворотного момента в освобождении Донбасса от киевских силовиков – штурма здания СБУ в Луганске, открылась в четверг в столице... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:30
2023-04-06T14:41
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ЛУГАНСК, 6 апр – РИА Новости. Фотовыставка "Весна 2014 года… Люди, даты, события", приуроченная к 9-й годовщине поворотного момента в освобождении Донбасса от киевских силовиков – штурма здания СБУ в Луганске, открылась в четверг в столице ЛНР. Она организована Общественной палатой республики при поддержке медиагруппы "Россия сегодня".В экспозицию вошли снимки, сделанные в дни "Русской весны" фотокорреспондентами РИА Новости Юрием Стрельцовым и Виталием Белоусовым, а также кадры и личных архивов участников событий. В них запечатлены основные этапы становления народного сопротивления власти националистов и создания Луганской Народной Республики. На открытии выставки выступили непосредственные участники и очевидцы тех событий, в том числе руководитель аппарата Общественной палаты ЛНР Сергей Краснощеков и Юрий Стрельцов.В открытии экспозиции приняли участие представители "Молодой гвардии – Юнармии" ЛНР, Института гражданской защиты, Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. Экспозиция развернута в Луганской Республиканской универсальной научной библиотеке им. Горького до 11 апреля.
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луганск, луганская народная республика, донбасс, служба безопасности украины, миа "россия сегодня", риа новости
Луганск, Луганская Народная Республика, Донбасс, Служба безопасности Украины, МИА "Россия сегодня", РИА Новости

В Луганске открылась выставка фотокоров РИА Новости о "Русской весне"

© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета ЧерниковаОткрытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о Русской весне в Луганске - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
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ЛУГАНСК, 6 апр – РИА Новости. Фотовыставка "Весна 2014 года… Люди, даты, события", приуроченная к 9-й годовщине поворотного момента в освобождении Донбасса от киевских силовиков – штурма здания СБУ в Луганске, открылась в четверг в столице ЛНР. Она организована Общественной палатой республики при поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета ЧерниковаОткрытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о Русской весне в Луганске
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
1 из 3
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета ЧерниковаОткрытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о Русской весне в Луганске
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
2 из 3
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета ЧерниковаОткрытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о Русской весне в Луганске
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
3 из 3
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
1 из 3
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
2 из 3
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
3 из 3
В экспозицию вошли снимки, сделанные в дни "Русской весны" фотокорреспондентами РИА Новости Юрием Стрельцовым и Виталием Белоусовым, а также кадры и личных архивов участников событий. В них запечатлены основные этапы становления народного сопротивления власти националистов и создания Луганской Народной Республики. На открытии выставки выступили непосредственные участники и очевидцы тех событий, в том числе руководитель аппарата Общественной палаты ЛНР Сергей Краснощеков и Юрий Стрельцов.
«
"Эта выставка повествует о зарождении народно-освободительного движения Донбасса, об историях простых жителей Луганщины, которые не смогли смириться с вооруженным переворотом в Киеве. Представленные фотоматериалы наглядно свидетельствуют о стихийности произошедших событий, о том, что народ Донбасса начал свою борьбу ещё в 2014 году", – отметил Сергей Краснощеков.
В открытии экспозиции приняли участие представители "Молодой гвардии – Юнармии" ЛНР, Института гражданской защиты, Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. Экспозиция развернута в Луганской Республиканской универсальной научной библиотеке им. Горького до 11 апреля.
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