https://ria.ru/20230406/vystavka-1863481267.html

В Луганске открылась выставка фотокоров РИА Новости о "Русской весне"

В Луганске открылась выставка фотокоров РИА Новости о "Русской весне" - РИА Новости, 06.04.2023

В Луганске открылась выставка фотокоров РИА Новости о "Русской весне"

приуроченная к 9-й годовщине поворотного момента в освобождении Донбасса от киевских силовиков – штурма здания СБУ в Луганске, открылась в четверг в столице... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:30

2023-04-06T14:30

2023-04-06T14:41

луганск

луганская народная республика

донбасс

служба безопасности украины

миа "россия сегодня"

риа новости

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ЛУГАНСК, 6 апр – РИА Новости. Фотовыставка "Весна 2014 года… Люди, даты, события", приуроченная к 9-й годовщине поворотного момента в освобождении Донбасса от киевских силовиков – штурма здания СБУ в Луганске, открылась в четверг в столице ЛНР. Она организована Общественной палатой республики при поддержке медиагруппы "Россия сегодня".В экспозицию вошли снимки, сделанные в дни "Русской весны" фотокорреспондентами РИА Новости Юрием Стрельцовым и Виталием Белоусовым, а также кадры и личных архивов участников событий. В них запечатлены основные этапы становления народного сопротивления власти националистов и создания Луганской Народной Республики. На открытии выставки выступили непосредственные участники и очевидцы тех событий, в том числе руководитель аппарата Общественной палаты ЛНР Сергей Краснощеков и Юрий Стрельцов.В открытии экспозиции приняли участие представители "Молодой гвардии – Юнармии" ЛНР, Института гражданской защиты, Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. Экспозиция развернута в Луганской Республиканской универсальной научной библиотеке им. Горького до 11 апреля.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

луганск

луганская народная республика

донбасс

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

луганск, луганская народная республика, донбасс, служба безопасности украины, миа "россия сегодня", риа новости