В Луганске открылась выставка фотокоров РИА Новости о "Русской весне"
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета ЧерниковаОткрытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
ЛУГАНСК, 6 апр – РИА Новости. Фотовыставка "Весна 2014 года… Люди, даты, события", приуроченная к 9-й годовщине поворотного момента в освобождении Донбасса от киевских силовиков – штурма здания СБУ в Луганске, открылась в четверг в столице ЛНР. Она организована Общественной палатой республики при поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета ЧерниковаОткрытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
1 из 3
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета ЧерниковаОткрытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
2 из 3
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета ЧерниковаОткрытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
3 из 3
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
1 из 3
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
2 из 3
Открытие выставки фотокоров РИА Новости о "Русской весне" в Луганске
© Фото : пресс-секретарь ОП ЛНР Елизавета Черникова
3 из 3
В экспозицию вошли снимки, сделанные в дни "Русской весны" фотокорреспондентами РИА Новости Юрием Стрельцовым и Виталием Белоусовым, а также кадры и личных архивов участников событий. В них запечатлены основные этапы становления народного сопротивления власти националистов и создания Луганской Народной Республики. На открытии выставки выступили непосредственные участники и очевидцы тех событий, в том числе руководитель аппарата Общественной палаты ЛНР Сергей Краснощеков и Юрий Стрельцов.
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"Эта выставка повествует о зарождении народно-освободительного движения Донбасса, об историях простых жителей Луганщины, которые не смогли смириться с вооруженным переворотом в Киеве. Представленные фотоматериалы наглядно свидетельствуют о стихийности произошедших событий, о том, что народ Донбасса начал свою борьбу ещё в 2014 году", – отметил Сергей Краснощеков.
В открытии экспозиции приняли участие представители "Молодой гвардии – Юнармии" ЛНР, Института гражданской защиты, Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. Экспозиция развернута в Луганской Республиканской универсальной научной библиотеке им. Горького до 11 апреля.