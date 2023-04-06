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Облдума: семьи погибших при восстановлении новых регионов получат выплаты - РИА Новости, 06.04.2023
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Новости Подмосковья
 
12:29 06.04.2023
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Облдума: семьи погибших при восстановлении новых регионов получат выплаты
Облдума: семьи погибших при восстановлении новых регионов получат выплаты - РИА Новости, 06.04.2023
Облдума: семьи погибших при восстановлении новых регионов получат выплаты
Семьи погибших гражданских из Московской области, которые были задействованы в восстановлении Запорожской и Херсонской областей, получат выплату в размере 3... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:29
2023-04-06T12:29
новости подмосковья
сво
спецоперация
московская областная дума
московская область (подмосковье)
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Семьи погибших гражданских из Московской области, которые были задействованы в восстановлении Запорожской и Херсонской областей, получат выплату в размере 3 миллионов рублей, соответствующий закон был принят на заседании Мособлдумы в четверг.Как уточняется в пояснительной записке к документу, проект закона подготовлен в соответствии с указом президента Российской Федерации. Ранее данная выплата распространялась на семьи погибших гражданских лиц, которые направлялись для задач по восстановлению ДНР и ЛНР.Согласно отчету профильного комитета, принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области.
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861762718.html
московская область (подмосковье)
херсонская область
запорожская область
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сво, спецоперация, московская областная дума, московская область (подмосковье), херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, социальные выплаты
Новости Подмосковья, СВО, Спецоперация, Московская областная дума, Московская область (Подмосковье), Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Социальные выплаты

Облдума: семьи погибших при восстановлении новых регионов получат выплаты

© Фото : Московская областная ДумаЗаседание Московской областной Думы
Заседание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Московская областная Дума
Заседание Московской областной Думы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Семьи погибших гражданских из Московской области, которые были задействованы в восстановлении Запорожской и Херсонской областей, получат выплату в размере 3 миллионов рублей, соответствующий закон был принят на заседании Мособлдумы в четверг.
Как уточняется в пояснительной записке к документу, проект закона подготовлен в соответствии с указом президента Российской Федерации. Ранее данная выплата распространялась на семьи погибших гражданских лиц, которые направлялись для задач по восстановлению ДНР и ЛНР.
Согласно отчету профильного комитета, принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области.
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Новости ПодмосковьяСВОСпецоперацияМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)Херсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСоциальные выплаты
 
 
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