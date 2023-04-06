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Облдума: семьи погибших при восстановлении новых регионов получат выплаты
Облдума: семьи погибших при восстановлении новых регионов получат выплаты - РИА Новости, 06.04.2023
Облдума: семьи погибших при восстановлении новых регионов получат выплаты
Семьи погибших гражданских из Московской области, которые были задействованы в восстановлении Запорожской и Херсонской областей, получат выплату в размере 3... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:29
2023-04-06T12:29
2023-04-06T12:29
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Семьи погибших гражданских из Московской области, которые были задействованы в восстановлении Запорожской и Херсонской областей, получат выплату в размере 3 миллионов рублей, соответствующий закон был принят на заседании Мособлдумы в четверг.Как уточняется в пояснительной записке к документу, проект закона подготовлен в соответствии с указом президента Российской Федерации. Ранее данная выплата распространялась на семьи погибших гражданских лиц, которые направлялись для задач по восстановлению ДНР и ЛНР.Согласно отчету профильного комитета, принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области.
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861762718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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