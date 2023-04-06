https://ria.ru/20230406/vvp-1863597759.html

Всемирный банк улучшил прогноз сокращения ВВП России на 2023 год

Всемирный банк улучшил прогноз сокращения ВВП России на 2023 год - РИА Новости, 06.04.2023

Всемирный банк улучшил прогноз сокращения ВВП России на 2023 год

Всемирный банк улучшил прогноз сокращения валового внутреннего продукта России в 2023 году. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T20:07

2023-04-06T20:07

2023-04-06T23:54

экономика

цены на нефть

россия

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Всемирный банк улучшил прогноз сокращения валового внутреннего продукта России в 2023 году.Организация пришла к выводу, что этот показатель снизится на 0,2 процента. Согласно предыдущим оценкам, российский ВВП должен был сократиться на 3,3 процента.Авторы доклада объяснили изменение прогноза более высокими, чем ожидалось, показателями экономики страны в прошлом году и сокращением объемов производства нефти и нефтепродуктов в 2023-м. В октябре прошлого года организация прогнозировала снижения ВВП России на 3,6 процента.Эксперты Всемирного банка также ожидают увеличения бюджетного дефицита — на 3,7 процента — из-за мер по стимулированию экономики и сокращения нефтяных доходов. Также они предполагают, что рост потребительских цен вернется к шести процентам в этом году и сократится до четырех процентов к 2025 году.Согласно более долгосрочному прогнозу, в 2024 и 2025 году ВВП России будет расти на уровне 1,2 и 0,8 процента соответственно.

https://ria.ru/20230404/ekonomika-1862904727.html

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экономика, цены на нефть, россия, всемирный банк