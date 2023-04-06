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Всемирный банк улучшил прогноз сокращения ВВП России на 2023 год
Всемирный банк улучшил прогноз сокращения ВВП России на 2023 год - РИА Новости, 06.04.2023
Всемирный банк улучшил прогноз сокращения ВВП России на 2023 год
Всемирный банк улучшил прогноз сокращения валового внутреннего продукта России в 2023 году. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T20:07
2023-04-06T20:07
2023-04-06T23:54
экономика
цены на нефть
россия
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Всемирный банк улучшил прогноз сокращения валового внутреннего продукта России в 2023 году.Организация пришла к выводу, что этот показатель снизится на 0,2 процента. Согласно предыдущим оценкам, российский ВВП должен был сократиться на 3,3 процента.Авторы доклада объяснили изменение прогноза более высокими, чем ожидалось, показателями экономики страны в прошлом году и сокращением объемов производства нефти и нефтепродуктов в 2023-м. В октябре прошлого года организация прогнозировала снижения ВВП России на 3,6 процента.Эксперты Всемирного банка также ожидают увеличения бюджетного дефицита — на 3,7 процента — из-за мер по стимулированию экономики и сокращения нефтяных доходов. Также они предполагают, что рост потребительских цен вернется к шести процентам в этом году и сократится до четырех процентов к 2025 году.Согласно более долгосрочному прогнозу, в 2024 и 2025 году ВВП России будет расти на уровне 1,2 и 0,8 процента соответственно.
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экономика, цены на нефть, россия, всемирный банк
Экономика, Цены на нефть, Россия, Всемирный банк
Всемирный банк улучшил прогноз сокращения ВВП России на 2023 год
Всемирный банк улучшил прогноз по снижению ВВП России в 2023 году до 0,2 процента
ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости.
Всемирный банк улучшил прогноз
сокращения валового внутреннего продукта России в 2023 году.
Организация пришла к выводу, что этот показатель снизится на 0,2 процента. Согласно предыдущим оценкам, российский ВВП должен был сократиться на 3,3 процента.
«
"В России (экономический. — Прим. ред.) рост остается в зоне сокращения в 2023 году, и, хотя останется близок к нулю, это улучшение на 3,1 процента в сравнении с январским прогнозом", — сообщили во Всемирном банке.
Авторы доклада объяснили изменение прогноза более высокими, чем ожидалось, показателями экономики страны в прошлом году и сокращением объемов производства нефти и нефтепродуктов в 2023-м. В октябре прошлого года организация прогнозировала снижения ВВП России на 3,6 процента.
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Эксперты Всемирного банка также ожидают увеличения бюджетного дефицита — на 3,7 процента — из-за мер по стимулированию экономики и сокращения нефтяных доходов. Также они предполагают, что рост потребительских цен вернется к шести процентам в этом году и сократится до четырех процентов к 2025 году.
Согласно более долгосрочному прогнозу, в 2024 и 2025 году ВВП России будет расти на уровне 1,2 и 0,8 процента соответственно.
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