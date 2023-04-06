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ВСУ целенаправленно открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам
ВСУ целенаправленно открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам - РИА Новости, 06.04.2023
ВСУ целенаправленно открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам
Украинские артиллеристы целенаправленно уничтожили 14 своих же солдат, которые сдались российским военным под Авдеевкой, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:31
2023-04-06T18:31
2023-04-06T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Украинские артиллеристы целенаправленно уничтожили 14 своих же солдат, которые сдались российским военным под Авдеевкой, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих артиллерийским огнем для пресечения попыток оставления занимаемых позиций и отступления под натиском российских войск. Пятого апреля подразделения Южной группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики вели активные действия по захвату опорного пункта противника. В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении оружия его подразделением численностью 14 человек и желании сдаться", - говорится в сообщении.По данным российского военного ведомства, для безопасного выхода украинских военных с опорного пункта российская сторона приостановила боевые действия и прекратила огонь. "С учетом темного времени суток украинских военнослужащих разместили в блиндаже до утра для последующего вывоза в тыловую зону российской группировки. Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около трехсот крупнокалиберных снарядов. В результате намеренного удара артиллерии ВСУ все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ целенаправленно открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам
Минобороны: ВСУ целенаправленно выпустили 300 снарядов по сдавшимся в плен сослуживцам