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Британия сообщила, что подготовила более десяти тысяч украинских военных
Британия сообщила, что подготовила более десяти тысяч украинских военных - РИА Новости, 06.04.2023
Британия сообщила, что подготовила более десяти тысяч украинских военных
Министерство обороны Великобритании сообщило, что уже более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение на территории Соединённого Королевства в рамках... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:41
2023-04-06T16:41
2023-04-06T16:41
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании сообщило, что уже более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение на территории Соединённого Королевства в рамках операции Interflex, говорится в официальном аккаунте ведомства в Twitter. "Операция Interflex продолжает обучать персонал из вооруженных сил Украины и уже обучила свыше 10 тысяч", - говорится в сообщении. Кроме того, в минобороны Великобритании отметили, что в 2023 году планируют обучить в общей сложности 20 тысяч украинских военных. В ведомстве добавили, что вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение работе на 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установке AS90.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
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Британия сообщила, что подготовила более десяти тысяч украинских военных
Минобороны Британии: более десяти тысяч украинских военных прошли обучение в стране