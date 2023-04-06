https://ria.ru/20230406/vsu-1863529074.html

Британия сообщила, что подготовила более десяти тысяч украинских военных

Британия сообщила, что подготовила более десяти тысяч украинских военных - РИА Новости, 06.04.2023

Британия сообщила, что подготовила более десяти тысяч украинских военных

Министерство обороны Великобритании сообщило, что уже более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение на территории Соединённого Королевства в рамках... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:41

2023-04-06T16:41

2023-04-06T16:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании сообщило, что уже более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение на территории Соединённого Королевства в рамках операции Interflex, говорится в официальном аккаунте ведомства в Twitter. "Операция Interflex продолжает обучать персонал из вооруженных сил Украины и уже обучила свыше 10 тысяч", - говорится в сообщении. Кроме того, в минобороны Великобритании отметили, что в 2023 году планируют обучить в общей сложности 20 тысяч украинских военных. В ведомстве добавили, что вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение работе на 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установке AS90.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр