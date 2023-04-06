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Британия сообщила, что подготовила более десяти тысяч украинских военных - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/vsu-1863529074.html
Британия сообщила, что подготовила более десяти тысяч украинских военных
Британия сообщила, что подготовила более десяти тысяч украинских военных - РИА Новости, 06.04.2023
Британия сообщила, что подготовила более десяти тысяч украинских военных
Министерство обороны Великобритании сообщило, что уже более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение на территории Соединённого Королевства в рамках... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:41
2023-04-06T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании сообщило, что уже более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение на территории Соединённого Королевства в рамках операции Interflex, говорится в официальном аккаунте ведомства в Twitter. "Операция Interflex продолжает обучать персонал из вооруженных сил Украины и уже обучила свыше 10 тысяч", - говорится в сообщении. Кроме того, в минобороны Великобритании отметили, что в 2023 году планируют обучить в общей сложности 20 тысяч украинских военных. В ведомстве добавили, что вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение работе на 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установке AS90.
https://ria.ru/20230330/vsu-1861733362.html
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в мире, великобритания, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Британия сообщила, что подготовила более десяти тысяч украинских военных

Минобороны Британии: более десяти тысяч украинских военных прошли обучение в стране

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании сообщило, что уже более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение на территории Соединённого Королевства в рамках операции Interflex, говорится в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
"Операция Interflex продолжает обучать персонал из вооруженных сил Украины и уже обучила свыше 10 тысяч", - говорится в сообщении. Кроме того, в минобороны Великобритании отметили, что в 2023 году планируют обучить в общей сложности 20 тысяч украинских военных.
В ведомстве добавили, что вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение работе на 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установке AS90.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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