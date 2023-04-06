https://ria.ru/20230406/vsu-1863461384.html

Путин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние

Путин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние - РИА Новости, 06.04.2023

Путин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние

Украинские силы нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:40

2023-04-06T13:40

2023-04-06T13:58

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

россия

донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

украина

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинские силы нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.Ранее глава государства отметил, что киевский режим жесток по отношению не только к российским гражданам, но и к своим собственным."Поэтому наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230406/zaporozhe-1863236820.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр