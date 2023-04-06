https://ria.ru/20230406/vsu-1863461384.html
Путин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние
Путин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние - РИА Новости, 06.04.2023
Путин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние
Украинские силы нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:40
2023-04-06T13:40
2023-04-06T13:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
украина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинские силы нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.Ранее глава государства отметил, что киевский режим жесток по отношению не только к российским гражданам, но и к своим собственным."Поэтому наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230406/zaporozhe-1863236820.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние
Путин: ВСУ нужно отодвигать туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военным