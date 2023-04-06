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Путин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 06.04.2023 (обновлено: 13:58 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/vsu-1863461384.html
Путин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние
Путин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние - РИА Новости, 06.04.2023
Путин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние
Украинские силы нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:40
2023-04-06T13:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
украина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинские силы нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.Ранее глава государства отметил, что киевский режим жесток по отношению не только к российским гражданам, но и к своим собственным."Поэтому наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230406/zaporozhe-1863236820.html
россия
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние

Путин: ВСУ нужно отодвигать туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинские силы нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.
Ранее глава государства отметил, что киевский режим жесток по отношению не только к российским гражданам, но и к своим собственным.
"Поэтому наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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