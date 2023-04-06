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Лавров пообщался с Чавушоглу за ужином "без галстуков" - РИА Новости, 06.04.2023
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22:41 06.04.2023 (обновлено: 23:18 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863619859.html
Лавров пообщался с Чавушоглу за ужином "без галстуков"
Лавров пообщался с Чавушоглу за ужином "без галстуков" - РИА Новости, 06.04.2023
Лавров пообщался с Чавушоглу за ужином "без галстуков"
Главы МИД РФ и Турции пообщались за ужином "без галстуков" по прибытию российского министра Сергея Лаврова в Анкару, видео опубликовало турецкое... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T22:41
2023-04-06T23:18
в мире
турция
анкара (провинция)
россия
мевлют чавушоглу
мария захарова
сергей лавров
аэс "аккую"
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СТАМБУЛ, 6 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции пообщались за ужином "без галстуков" по прибытию российского министра Сергея Лаврова в Анкару, видео опубликовало турецкое внешнеполитическое ведомство. Глава российского МИД прибыл в четверг, 6 апреля, в столицу Турции. В коротком видеоролике, полученном РИА Новости от МИД Турции, министры Лавров и Чавушоглу запечатлены вместе с сопровождающими делегациями за ужином. Турецкое министерство в описании видео указало, что это ужин-ифтар (разговение, в Турции сейчас пост Рамадан), хотя российский министр не держит пост и не исповедует ислам. Что именно обсуждали министры за ужином, останется тайной, так как видеозапись не содержит звуковой дорожки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также опубликовала в Telegram фотографии с ужина. "Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару. Сегодня рабочий ужин, завтра переговоры", - отметила Захарова. В ходе визита 6-7 апреля российский министр встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудит состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, энергетику и туризм, а также региональные вопросы, в том числе ситуацию в Закавказье, возобновление отношений между Арменией и Турцией и Ближний Восток. Министры также обменяются взглядами по ситуации в украинском кризисе и его мирному урегулированию, обсудят зерновую сделку, продленную в середине марта на 60 дней, и разблокировку доступа международных экономоператоров к российской сельхозпродукции и удобрениям. В центре внимания министров будет и запущенная в Москве нормализация сирийско-турецких отношений: 3-4 апреля прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждалась подготовка встречи на уровне глав МИД в таком формате. Отдельной темой станет строительство с российским участием АЭС "Аккую": 27 апреля состоится церемония загрузки ядерного топлива на первую в стране атомную электростанцию.
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в мире, турция, анкара (провинция), россия, мевлют чавушоглу, мария захарова, сергей лавров, аэс "аккую"
В мире, Турция, Анкара (провинция), Россия, Мевлют Чавушоглу, Мария Захарова, Сергей Лавров, АЭС "Аккую"
Лавров пообщался с Чавушоглу за ужином "без галстуков"

Лавров пообщался с Чавушоглу за ужином "без галстуков" в Анкаре

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции пообщались за ужином "без галстуков" по прибытию российского министра Сергея Лаврова в Анкару, видео опубликовало турецкое внешнеполитическое ведомство.
Глава российского МИД прибыл в четверг, 6 апреля, в столицу Турции.
В коротком видеоролике, полученном РИА Новости от МИД Турции, министры Лавров и Чавушоглу запечатлены вместе с сопровождающими делегациями за ужином. Турецкое министерство в описании видео указало, что это ужин-ифтар (разговение, в Турции сейчас пост Рамадан), хотя российский министр не держит пост и не исповедует ислам.
Что именно обсуждали министры за ужином, останется тайной, так как видеозапись не содержит звуковой дорожки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также опубликовала в Telegram фотографии с ужина. "Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару. Сегодня рабочий ужин, завтра переговоры", - отметила Захарова.
В ходе визита 6-7 апреля российский министр встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудит состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, энергетику и туризм, а также региональные вопросы, в том числе ситуацию в Закавказье, возобновление отношений между Арменией и Турцией и Ближний Восток.
Министры также обменяются взглядами по ситуации в украинском кризисе и его мирному урегулированию, обсудят зерновую сделку, продленную в середине марта на 60 дней, и разблокировку доступа международных экономоператоров к российской сельхозпродукции и удобрениям.
В центре внимания министров будет и запущенная в Москве нормализация сирийско-турецких отношений: 3-4 апреля прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждалась подготовка встречи на уровне глав МИД в таком формате.
Отдельной темой станет строительство с российским участием АЭС "Аккую": 27 апреля состоится церемония загрузки ядерного топлива на первую в стране атомную электростанцию.
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В миреТурцияАнкара (провинция)РоссияМевлют ЧавушоглуМария ЗахароваСергей ЛавровАЭС "Аккую"
 
 
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