Лавров пообщался с Чавушоглу за ужином "без галстуков"
Лавров пообщался с Чавушоглу за ужином "без галстуков" в Анкаре
© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции пообщались за ужином "без галстуков" по прибытию российского министра Сергея Лаврова в Анкару, видео опубликовало турецкое внешнеполитическое ведомство.
Глава российского МИД прибыл в четверг, 6 апреля, в столицу Турции.
В коротком видеоролике, полученном РИА Новости от МИД Турции, министры Лавров и Чавушоглу запечатлены вместе с сопровождающими делегациями за ужином. Турецкое министерство в описании видео указало, что это ужин-ифтар (разговение, в Турции сейчас пост Рамадан), хотя российский министр не держит пост и не исповедует ислам.
Что именно обсуждали министры за ужином, останется тайной, так как видеозапись не содержит звуковой дорожки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также опубликовала в Telegram фотографии с ужина. "Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару. Сегодня рабочий ужин, завтра переговоры", - отметила Захарова.
В ходе визита 6-7 апреля российский министр встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудит состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, энергетику и туризм, а также региональные вопросы, в том числе ситуацию в Закавказье, возобновление отношений между Арменией и Турцией и Ближний Восток.
Министры также обменяются взглядами по ситуации в украинском кризисе и его мирному урегулированию, обсудят зерновую сделку, продленную в середине марта на 60 дней, и разблокировку доступа международных экономоператоров к российской сельхозпродукции и удобрениям.
В центре внимания министров будет и запущенная в Москве нормализация сирийско-турецких отношений: 3-4 апреля прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждалась подготовка встречи на уровне глав МИД в таком формате.
Отдельной темой станет строительство с российским участием АЭС "Аккую": 27 апреля состоится церемония загрузки ядерного топлива на первую в стране атомную электростанцию.