https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863475174.html

Путин провел встречу с Владимиром Сальдо

Путин провел встречу с Владимиром Сальдо - РИА Новости, 06.04.2023

Путин провел встречу с Владимиром Сальдо

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, глава государства в начале беседы предложил обсудить... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:16

2023-04-06T14:16

2023-04-06T14:54

политика

владимир путин

владимир сальдо

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, глава государства в начале беседы предложил обсудить газоснабжение и сельскохозяйственное производство."Вы хотели по газоснабжению, да, с этого начать? И потом по сельскохозяйственному производству", - начал беседу Путин.Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву накануне, 5 апреля. Они участвовали в заседании Совета безопасности РФ, посвященном обеспечению правопорядка в новых регионах РФ.

https://ria.ru/20230406/gazifikatsiya-1863475576.html

россия

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, владимир путин, владимир сальдо, россия, херсонская область , донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика