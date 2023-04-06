https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863475174.html
Путин провел встречу с Владимиром Сальдо
Путин провел встречу с Владимиром Сальдо - РИА Новости, 06.04.2023
Путин провел встречу с Владимиром Сальдо
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, глава государства в начале беседы предложил обсудить... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:16
2023-04-06T14:16
2023-04-06T14:54
политика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, глава государства в начале беседы предложил обсудить газоснабжение и сельскохозяйственное производство."Вы хотели по газоснабжению, да, с этого начать? И потом по сельскохозяйственному производству", - начал беседу Путин.Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву накануне, 5 апреля. Они участвовали в заседании Совета безопасности РФ, посвященном обеспечению правопорядка в новых регионах РФ.
https://ria.ru/20230406/gazifikatsiya-1863475576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин провел встречу с Владимиром Сальдо
Путин провел встречу с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо