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Путин провел встречу с Владимиром Сальдо - РИА Новости, 06.04.2023
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14:16 06.04.2023 (обновлено: 14:54 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863475174.html
Путин провел встречу с Владимиром Сальдо
Путин провел встречу с Владимиром Сальдо - РИА Новости, 06.04.2023
Путин провел встречу с Владимиром Сальдо
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, глава государства в начале беседы предложил обсудить... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:16
2023-04-06T14:54
политика
владимир путин
владимир сальдо
россия
херсонская область
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, глава государства в начале беседы предложил обсудить газоснабжение и сельскохозяйственное производство."Вы хотели по газоснабжению, да, с этого начать? И потом по сельскохозяйственному производству", - начал беседу Путин.Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву накануне, 5 апреля. Они участвовали в заседании Совета безопасности РФ, посвященном обеспечению правопорядка в новых регионах РФ.
https://ria.ru/20230406/gazifikatsiya-1863475576.html
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херсонская область
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политика, владимир путин, владимир сальдо, россия, херсонская область , донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика
Политика, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Россия, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика
Путин провел встречу с Владимиром Сальдо

Путин провел встречу с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, глава государства в начале беседы предложил обсудить газоснабжение и сельскохозяйственное производство.
"Вы хотели по газоснабжению, да, с этого начать? И потом по сельскохозяйственному производству", - начал беседу Путин.
Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву накануне, 5 апреля. Они участвовали в заседании Совета безопасности РФ, посвященном обеспечению правопорядка в новых регионах РФ.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области
Вчера, 14:18
 
ПолитикаВладимир ПутинВладимир СальдоРоссияХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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