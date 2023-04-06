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Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Балицким - РИА Новости, 06.04.2023
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13:59 06.04.2023 (обновлено: 14:08 06.04.2023)
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Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Балицким
Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Балицким - РИА Новости, 06.04.2023
Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Балицким
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким, обсуждение началось с вопросов транспортной инфраструктуры. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:59
2023-04-06T14:08
общество
запорожская область
владимир путин
евгений балицкий
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким, обсуждение началось с вопросов транспортной инфраструктуры.
запорожская область
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общество, запорожская область, владимир путин, евгений балицкий
Общество, Запорожская область, Владимир Путин, Евгений Балицкий
Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Балицким

Президент России Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Балицким

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким, обсуждение началось с вопросов транспортной инфраструктуры.
«
"Знаю, что вы хотели начать наш разговор с транспортной инфраструктуры. Мы с вами уже об этом говорили на встрече без камер, после этого я попросил наших коллег из РЖД и министра транспорта заняться этими вопросами подробно. Они уже представили некоторые свои соображения", - сказал Путин.
 
ОбществоЗапорожская областьВладимир ПутинЕвгений Балицкий
 
 
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