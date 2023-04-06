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Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Балицким
Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Балицким - РИА Новости, 06.04.2023
Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Балицким
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким, обсуждение началось с вопросов транспортной инфраструктуры. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:59
2023-04-06T13:59
2023-04-06T14:08
общество
запорожская область
владимир путин
евгений балицкий
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким, обсуждение началось с вопросов транспортной инфраструктуры.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, владимир путин, евгений балицкий
Общество, Запорожская область, Владимир Путин, Евгений Балицкий
Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Балицким
Президент России Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Балицким