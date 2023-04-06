Путин проводит встречу с врио главы Запорожской области Балицким

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"Знаю, что вы хотели начать наш разговор с транспортной инфраструктуры. Мы с вами уже об этом говорили на встрече без камер, после этого я попросил наших коллег из РЖД и министра транспорта заняться этими вопросами подробно. Они уже представили некоторые свои соображения", - сказал Путин.