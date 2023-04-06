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В Кремле рассказали о встрече Путина с представителем Эрдогана
В Кремле рассказали о встрече Путина с представителем Эрдогана - РИА Новости, 06.04.2023
В Кремле рассказали о встрече Путина с представителем Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин встречался с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, обсуждалась реализация крупных проектов, включая АЭС... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:25
2023-04-06T12:25
2023-04-06T12:25
россия
турция
владимир путин
ибрагим калын
дмитрий песков
аэс "аккую"
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встречался с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, обсуждалась реализация крупных проектов, включая АЭС "Аккую", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия будет должным образом участвовать в церемонии загрузки ядерного топлива. "Действительно, такая встреча имела место, да, там обсуждалась тема реализации крупных проектов, которая на повестке дня между нашими странами, включая и "Аккую"... Еще раз, как мы говорили ранее, так или иначе Россия будет должным образом участвовать в этой церемонии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить встречу Путина с Калыном, и шла ли на ней речь о возможности поездки Путина в Турцию в апреле на АЭС "Аккую". Церемония загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, турция, владимир путин, ибрагим калын, дмитрий песков, аэс "аккую", в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, Ибрагим Калын, Дмитрий Песков, АЭС "Аккую", В мире
В Кремле рассказали о встрече Путина с представителем Эрдогана
Песков: Путин встречался с представителем Эрдогана Калыном, обсуждали в том числе "Аккую"
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встречался с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, обсуждалась реализация крупных проектов, включая АЭС "Аккую", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия будет должным образом участвовать в церемонии загрузки ядерного топлива.
"Действительно, такая встреча имела место, да, там обсуждалась тема реализации крупных проектов, которая на повестке дня между нашими странами, включая и "Аккую"... Еще раз, как мы говорили ранее, так или иначе Россия будет должным образом участвовать в этой церемонии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить встречу Путина с Калыном, и шла ли на ней речь о возможности поездки Путина в Турцию в апреле на АЭС "Аккую".
Церемония загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля.
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