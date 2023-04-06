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В Кремле рассказали о встрече Путина с представителем Эрдогана

В Кремле рассказали о встрече Путина с представителем Эрдогана - РИА Новости, 06.04.2023

В Кремле рассказали о встрече Путина с представителем Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин встречался с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, обсуждалась реализация крупных проектов, включая АЭС... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:25

2023-04-06T12:25

2023-04-06T12:25

россия

турция

владимир путин

ибрагим калын

дмитрий песков

аэс "аккую"

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встречался с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, обсуждалась реализация крупных проектов, включая АЭС "Аккую", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия будет должным образом участвовать в церемонии загрузки ядерного топлива. "Действительно, такая встреча имела место, да, там обсуждалась тема реализации крупных проектов, которая на повестке дня между нашими странами, включая и "Аккую"... Еще раз, как мы говорили ранее, так или иначе Россия будет должным образом участвовать в этой церемонии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить встречу Путина с Калыном, и шла ли на ней речь о возможности поездки Путина в Турцию в апреле на АЭС "Аккую". Церемония загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" - первой атомной электростанции в Турции, работа над которой идет с участием российской стороны, - пройдет 27 апреля.

https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861737223.html

россия

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, турция, владимир путин, ибрагим калын, дмитрий песков, аэс "аккую", в мире