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В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 06.04.2023
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12:18 06.04.2023 (обновлено: 12:48 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863430157.html
В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко
В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 06.04.2023
В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко
Беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулась далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:18
2023-04-06T12:48
политика
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулась далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Лукашенко прибыл в Москву в среду. Лидеры государств в четверг примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
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политика, россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко

Песков: встреча Путина и Лукашенко была содержательной и затянулась далеко за полночь

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 5 апреля 2023
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 5 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 5 апреля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулась далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лукашенко прибыл в Москву в среду. Лидеры государств в четверг примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
«
"Вчера, вы знаете, накануне состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов. Оно затянулось далеко за полночь", - сказал Песков журналистам.
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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5 апреля, 00:07
 
ПолитикаРоссияБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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