https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863430157.html
В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко
В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 06.04.2023
В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко
Беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулась далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:18
2023-04-06T12:18
2023-04-06T12:48
политика
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулась далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Лукашенко прибыл в Москву в среду. Лидеры государств в четверг примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко
Песков: встреча Путина и Лукашенко была содержательной и затянулась далеко за полночь