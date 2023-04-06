https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863430157.html

В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко

В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 06.04.2023

В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко

Беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулась далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:18

2023-04-06T12:18

2023-04-06T12:48

политика

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулась далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Лукашенко прибыл в Москву в среду. Лидеры государств в четверг примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html

россия

белоруссия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков